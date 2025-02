La leçon de Vance: la place de l’État est de s’occuper de la défense nationale

La première rencontre des dirigeants européens avec le vice-président américain, James David Vance, a permis à celui-ci de leur donner une véritable leçon. S’ils n’avaient pas compris que les relations entre les pays d’Europe et les États-Unis allaient changer, cette fois, les choses sont claires, pour un bien ou pour un mal.

On savait que l’administration américaine n’appréciait pas du tout l’UE en tant que telle, et qu’elle avait des relations difficiles avec plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne. Une question stratégique et idéologique, a rappelé Vance. Pour lui, l’Europe ne doit pas tellement se méfier d’un ennemi extérieur. L’ennemi est intérieur, et il réside dans l’attitude des dirigeants européens qui abandonnent leurs valeurs, autrefois communes avec celles des USA.

Il est certes très étonnant d’entendre un vice-président américain prendre position contre l’immigration. Rappelons que les États-Unis ne sont ce qu’ils sont que parce qu’ils ont été créés par des immigrés, auxquels se sont ralliés des vagues successives d’immigration venant de pratiquement partout. Elon Musk, né à Pretoria, est un immigré africain… Sans doute, dans la conception de Vance, ces immigrations se sont-elles toujours faites dans le cadre de l’american dream, avec des gens qui cherchaient avant tout à devenir américains. Il paraît douter que ce soit la même chose en Europe aujourd’hui.

Vance n’a sans doute pas que de bonnes intentions envers l’Europe, mais il a diffusé un message dont elle ferait bien de s’inspirer.

Le vice-président a beaucoup insisté sur l’abandon par les Européens de la liberté d’expression. Sans doute faut-il concéder que cela n’a pas grand-chose à voir, en tout cas de manière directe, avec les questions de défense stratégique qui étaient à l’ordre du jour de la Conférence de Munich. Mais là encore, la liberté d’expression n’est sans doute, pour lui, qu’un exemple parmi d’autres de l’abandon de beaucoup de libertés dans l’UE. Ce qu’il veut avant tout défendre, et ce qu’il invite les Européens à défendre, ce sont les valeurs, et il doute que les libertés fondamentales soient encore bien défendues en Europe.

Aucun compromis sur les libertés

Sans doute y a-t-il à la base une différence de conception juridique entre la Constitution américaine, qui protège des droits fondamentaux de manière quasi-absolue, et la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui ne déclare ceux-ci que moyennant de multiples exceptions pouvant être votées par des lois. On en arrive en Europe, de plus en plus souvent, à interdire tout ce qui peut déranger les autres, en ce compris la critique d’une religion ou d’une idéologie. Cela ne passe pas dans l’esprit américain, ou du moins dans celui des vainqueurs des dernières élections dont la base électorale comprend des personnes qui n’acceptent aucun compromis sur ces libertés, même les plus discutables.

L’Europe doit bien constater que ses valeurs sont de plus en plus souvent remises en cause, et qu’elle est devenue un nain sur le plan militaire et une puissance de second ordre dans les domaines économique, industriel et technologique. Pendant ce temps, elle gaspille ses ressources en contraignant ses entreprises à toujours plus de compliance, en les écrasant sous des tonnes de règlements et autres contraintes. Il semble qu’au niveau de la Commission, on commence à comprendre qu’il faut revenir sur ces excès qui, autrement, détruiront des pans entiers de l’économie européenne, à commencer par l’industrie automobile.

Vance n’a sans doute pas que de bonnes intentions envers l’Europe. Et on peut ne pas aimer les manières de l’administration dont il fait partie, mais il a diffusé un message dont l’Europe ferait bien de s’inspirer : il faut libérer les citoyens, les entreprises et l’économie, et remettre l’État à sa place, qui est de s’occuper de la défense nationale.