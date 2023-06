Géopolitique: voici venu le temps du “hedging”…

Aujourd’hui, en matières de relations internationales, la fluidité préside, et l’adhésion à des valeurs et analyses communes devient l’exception. Explications…

Le terme “hedging”, plutôt issu des milieux financiers, émerge pour désigner cette volonté des Etats de préserver leurs intérêts à coup de partenariats multiples. Si, par le passé, les Etats-Unis multipliaient les alliances pérennes, il existe aujourd’hui un hedging plus “fluide” fait de “connivences fluctuantes”, selon le mot du géopolitologue Bertrand Badie.

Ce spécialiste français des relations internationales rappelle combien la bipolarité Est-Ouest est désormais dépassée. Aujourd’hui, la fluidité préside, et l’adhésion à des valeurs et analyses communes devient l’exception. Exemple: la Russie post-soviétique a déployé des accords et des alliances (parfois surprenantes) avec Israël, l’Arabie saoudite ou la Turquie, autant d’alliés autrefois “historiques” de Washington.

Aujourd’hui, c’est même sous l’égide de la Chine que ces pays se retrouvent le plus souvent. Témoin: la spectaculaire “connivence” nouvelle et opportuniste entre Téhéran et Riyad, sous l’égide de Pékin. L’Iran, ennemi juré des Etats-Unis, signe avec l’Arabie de Mohammed Ben Salmane, ex-allié des USA, en dépit des accords d’Abraham qui laissaient penser que les Saoudiens allaient se joindre au concert de pacification entamé par la normalisation des relations diplomatiques en Emirats arabes unis et Israël.

Ces “connivences fluctuantes” apparaissent acomme une manifestation, voire le fondement d’un nouvel ordre.

La Turquie est rejointe dans cette “fluidité” par l’Inde ou le Pakistan. Officiellement, celui-ci est un allié des Occidentaux et participe encore à des alliances militaires avec des puissances de l’Ouest. Mais Bertrand Badie note que “le maître mot aujourd’hui, c’est le pragmatisme. Et on renvoie à une notion d’utilitarisme économique qui tombe sous le sens dans un contexte de mondialisation, de renforcement des échanges, et surtout des interdépendances”.

Comme souligné par la revue Foreign Affairs dans un dossier consacré au “Monde non aligné”: “étant donné que les hedgers attachent de l’importance à la liberté d’action, ils peuvent former des partenariats de convenance pour poursuivre des objectifs de politique étrangère spécifiques, mais il est peu probable qu’ils concluent des alliances générales. Il s’agit d’éviter la pression de choisir entre la Chine, la Russie et les Etats-Unis”.

Pékin promeut la multiplication des partenariats au détriment des alliances exclusives et pérennes.

La Chine, elle, est favorable à une transformation de l’architecture de gouvernance mondiale, et encourage ces “connivences fluctuantes” qui apparaissent aujourd’hui comme une manifestation, voire le fondement d’un nouvel ordre international. A priori, ce pays a besoin d’un monde globalement stable pour en prendre le leadership politique et économique. Pour Bertrand Badie, “cette orientation sonne le glas de la géopolitique de blocs, car Pékin promeut, dans une approche pragmatique, la multiplication des partenariats au détriment des alliances exclusives et pérennes”.

Dans le cadre du conflit ukrainien, on perçoit très vite que les partenaires traditionnels de Washington ne veulent pas d’une nouvelle polarisation géopolitique. Le refus d’un certain nombre d’entre eux d’imposer des sanctions à la Russie en témoigne. Et ils perçoivent l’émergence de la Chine comme une opportunité de manœuvrer afin d’accroître leur autonomie décisionnelle. Enfin, soyons clairs, la nouvelle relation entre Moscou et Ankara, très pragmatique dans le chef des deux parties, est basée sur une convergence d’intérêts, en dépit de contradictions persistantes.

Entre une diplomatie des otages menée par Téhéran (avec l’emblématique cas d’Olivier Vandecasteele libéré contre un diplomate iranien soupçonné de terrorisme) et cette nouvelle fluidité des relations internationales, la lisibilité géopolitique du monde s’est considérablement opacifiée.