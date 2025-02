Donald Trump: après les droits de douane, un sabordage du dollar?

Donald Trump impose (et puis retire) des droits d’importation colossaux à ses trois principaux partenaires économiques, et bientôt à l’Europe. Sont-ce une mesure définitive ou simplement un instrument de négociation ? Nul ne le sait.

Mais imaginons que ces droits, après écoulement des délais et revirements d’idées, soient pérennisés. Cela entraînera immanquablement une inflation importée aux États-Unis, couplée à une perte d’efficacité et de compétitivité. En effet, dans un premier temps, le protectionnisme est un soulagement pour l’emploi et pour les entreprises, mais ensuite, il crée des pertes d’efficacité liées au manque de concurrence internationale, lié à la protection des impôts à l’importation. De plus, pour les biens substituables, cela conduira à moins d’importations américaines, ce qui devrait renforcer le dollar, ce qui fut immédiatement constaté le 3 février.

Pourquoi ? Parce que si les États-Unis importent moins, ils auront moins besoin de devises étrangères, ce qui réduira la demande pour ces devises et, par conséquent, fera monter la valeur du dollar. Appréhendé autrement, si moins de dollars sont envoyés à l’étranger pour payer des importations, l’offre de dollars sur le marché mondial diminue, rendant la devise plus rare et donc plus chère.

Or, ce renforcement du dollar n’est pas favorable aux exportations américaines, que Donald Trump prétend pourtant encourager. Alors, comment comprendre ce qui se passe ? Est-ce une erreur de stratégie ou un calcul machiavélique ?

Toutes les mesures économiques de Trump conduisent à de l’inflation et à une augmentation de la dette publique américaine, notamment à travers les allègements fiscaux qu’il envisage. Normalement, une dette qui enfle, combinée à de l’inflation, devrait pousser à une hausse des taux d’intérêt — soit pour contrer l’inflation via une action de la Banque centrale américaine (Federal Reserve), soit pour compenser la perte de pouvoir d’achat associée à des placements en dollars, soit encore parce que la dette publique américaine apparaîtrait plus risquée. Mais cela renforcerait encore le dollar, ce qui est une nouvelle fois contraire à l’objectif de Donald Trump d’un dollar faible.

Quand on tire la synthèse, on comprend donc la somme des contradictions : Les États-Unis devraient connaître une vague d’inflation, couplée à une augmentation de l’endettement public et à un dollar renforcé alors que la campagne électorale promettait l’inverse.

Sauf si Donald Trump force la Réserve fédérale à acheter massivement des obligations d’État américaines émises à un taux artificiellement bas, ou encore à baisser drastiquement ses taux d’intérêt. Cela supposerait bien sûr une perte d’indépendance de la Federal Reserve, ce qui n’est pas totalement improbable.

Dans ce cas, on obtiendrait une combinaison dangereuse : une inflation non compensée par des taux d’intérêt élevés, ce qui finirait par affaiblir le dollar. Quelle en serait la conséquence ? L’inflation américaine ne diminuerait pas, mais les exportations américaines seraient favorisées. Le reste du monde, qui détient des dettes américaines, verrait leur valeur chuter graduellement, ce qui provoquerait un choc financier de grande ampleur. Les autres devises devraient alors se laisser déprécier dans un combat monétaire dont il est évident que les États-Unis sortiraient gagnants. Ce scénario est connu : il fut déroulé dans les années septante lorsque les États-Unis sabordèrent le système monétaire de l’étalon-or découlant des accords de Bretton Woods.

Est-ce un scénario de science-fiction ? Peut-être. Peut-être me trompé-je, ou peut-être espéré-je me tromper ? Mais une chose est certaine : ce scénario n’est pas impossible. Et il me trotte en tête depuis des trimestres. Et je crois qu’on servira moins de champagne dans les fêtes de fin d’année des entreprises européennes en 2025.