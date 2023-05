ChatGPT, nos peurs ancestrales et l’homme augmenté

Ma chronique n’a qu’un seul but : permettre de mieux comprendre l’économie. Et comme l’économie est partout ou presque, j’aide modestement en quelque sorte nos lecteurs à mieux comprendre les enjeux de vie tout simplement.

Justement, comme je suis dans le partage quotidien, y compris de mes coups de cœur, je voulais partager avec vous le contenu d’une vidéo que j’ai visionnée avec passion sur LinkedIn. La vidéo a été réalisée par un ami consultant français, Philippe Boulanger, mais qui vit une partie de l’année à Bruxelles. Je le connais bien et c’est avec plaisir que je partage son message, un message ultra-positif, mais vous devrez m’écouter jusqu’au bout, car la fin est étonnante et débordante d’optimisme.

D’abord, si ChatGPT et plus globalement l’intelligence artificielle font à ce point peur, c’est parce qu’elle provoque de la peur sur notre avenir professionnel. Or, l’émotion humaine la plus ancienne et la plus forte, c’est la peur (et surtout la peur de l’inconnu). Si l’industrie a pu remplacer l’agriculture, si les services ont pu remplacer l’industrie, aujourd’hui se pose la question : si les emplois de cadres supérieurs et même de créatifs peuvent être remplacés par l’intelligence artificielle, que vais-je devenir demain ou après-demain ? En résumé, notre cerveau reptilien a bien saisi les enjeux de l’IA et ceci explique en partie notre peur face à un saut dans l’inconnu comme nous n’en avons jamais connu auparavant.

C’est là où la vidéo de mon ami Philippe Boulanger est géniale : il nous parle de son jardinier – eh oui, son jardinier – ce dernier avait l’habitude d’offrir ses services tous les 15 jours pendant la période de tonte. Juste après la tonte, le jardin de Philippe était impeccable, mais c’est vrai que quelques jours plus tard, surtout à cette période de l’année, le jardin était très inégal. Donc, le jardinier a un jour proposé à Philippe Boulanger de lui mettre à disposition une tondeuse robot : l’avantage, c’est qu’elle peut tondre automatiquement, la nuit et en silence ! Qu’a fait ce jardinier ? Il a vu le danger, et surtout il a agi, il a pris les devants en devant un jardinier augmenté par sa tondeuse robot. Mon ami consultant était ravi, car en plus – pour le même prix – le jardinier pouvait s’occuper d’entretenir d’autres partis de son jardin. Résultat, mon ami consultant était tellement ravi qu’il a recommandé son jardinier à d’autres amis qui ont un jardin.

La leçon de cette vidéo est simple : nous avons tout, oui nous tous, la possibilité de nous faire augmenter par l’intelligence artificielle – mais surtout, cette vidéo nous démontre que nous ne serons pas remplacés par l’intelligence artificielle, mais bien par un humain qui, lui, utilise l’intelligence artificielle ou l’automatisation à son profit. Et la question en conclusion de Philippe Boulanger, elle vaut son pesant de plutonium : pourquoi, vous et moi, ne serions-nous pas cet humain augmenté ?

Bref, être cet humain qui a compris que l’IA peut aussi être domestiquée et nous faire grandir. Comme dirait ma grand-mère « il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu’elle découvre le ciel ».