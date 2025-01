221 jours sans gouvernement : une réalité qui coûte cher !

221 jours. C’est le temps écoulé depuis les dernières élections fédérales en Belgique. Et toujours pas de gouvernement.

Pourtant, ce n’est pas une première. En 2010-2011, la Belgique avait tenu 541 jours sans gouvernement, un record mondial qui avait transformé le pays en curiosité internationale. Concours de barbes chez les politiciens, humour médiatique : à l’époque, on en riait (jaune). Aujourd’hui, ce n’est plus drôle.



Les chiffres sont alarmants. Selon certains politologues, la Belgique a passé un quart des 20 dernières années sans gouvernement de plein exercice. Vous avez bien lu : 25 % du temps sans pilote dans l’avion. Imaginez une entreprise dans cette situation. Qui accepterait ça ?



Mais ce n’est pas tout. Ce blocage coûte très cher : 1.117 euros par seconde. Une addition salée, sans parler de la dette publique qui enfle et des réformes qui stagnent. Pendant ce temps, les Belges… patientent.



Que faire pour sortir de ce cercle vicieux ?



Certaines idées circulent, chacune avec ses avantages et ses inconvénients :