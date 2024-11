Un quart des Belges ne paient pas leurs factures à temps

Plus de trois quarts (77%) des Belges disent payer leurs factures mensuelles à temps, un chiffre en hausse de 12% par rapport à l’année dernière, rapporte jeudi l’enquête European Consumer Payment Report de la société Intrum. La principale raison évoquée pour les retards de paiement est “l’oubli” (40%), devant le manque de moyens financiers (28%) et les problèmes techniques (28%).

Intrum constate une évolution positive dans son enquête, en comparaison avec les années précédentes. En 2023, un Belge sur trois déclarait encore avoir du mal à payer ses factures dans les temps en raison de la forte inflation et de l’augmentation des prix de l’énergie. Cet impact semble avoir diminué mais les consommateurs privilégient néanmoins les dépenses essentielles et reportent les achats “de luxe” ou les expériences comme les vacances. Selon le rapport, la manière dont les demandes de paiement sont faites influence par ailleurs fortement le comportement du consommateur. Plus de 80% d’entre eux déclarent retarder intentionnellement un paiement en cas de rappel insistant ou de facture négligée.