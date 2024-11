Seul un Belge sur trois a (déjà) prévu de transmettre son patrimoine

Les Britanniques et les Allemands se sentent plus concernés par la planification de leur succession que les Belges et les Néerlandais. C’est du moins ce qui ressort du rapport de Quintet Private Bank et du gestionnaire de patrimoine BlackRock (The Rise of Generational Wealth: 2024 Quintet/BlackRock European Wealth Insights).

1. Les Européens (fortunés) prévoient-ils suffisamment à l’avance un plan financier pour leurs vieux jours ?

« Parmi les participants à l’enquête qui n’ont pas encore pris leur retraite, un tiers n’a pas encore commencé à établir un plan financier pour celle-ci », indique l’étude menée par Quintet Private Bank et le gestionnaire de patrimoine BlackRock. « Et la moitié des répondants, qui eux ont commencé à établir un plan de retraite, déclarent qu’ils ne disposent pas encore d’un plan complet. »

2. Les plus fortunés ont-ils prévu de transmettre leur patrimoine ?

« Si 80 % des personnes fortunées déclarent vouloir transmettre leur patrimoine à leurs enfants, seulement 34 % d’entre eux ont déjà entièrement planifié ce transfert de patrimoine. » La Belgique avec 33% se trouve proche de la moyenne car, selon ce rapport, l’Allemagne affiche 39 %, 35 % au Royaume-Uni, et 29 % aux Pays-Bas.

3. Les particuliers européens fortunés investissent dans quoi exactement ?

« Parmi les Européens fortunés qui cherchent à accroître leur patrimoine, 43 % investissent dans des actions de sociétés, contre 17 % seulement pour ceux qui cherchent à préserver leur patrimoine.

Si la plupart des personnes fortunées sont confiantes dans l’avenir, il existe néanmoins des différences entre celles qui ont construit leur patrimoine elles-mêmes et celles qui l’ont hérité des générations précédentes. Ce dernier groupe, en particulier, s’attend à ce que son patrimoine personnel augmente au cours des cinq prochaines années.

Les femmes sont les plus pessimistes que les hommes : elles sont presque deux fois plus nombreuses que les hommes à penser que leur patrimoine diminuera au cours des cinq prochaines années.