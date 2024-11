Les donations immobilières, d’argent et d’actions ont augmenté de 18% au cours des neuf premiers mois de l’année, a rapporté vendredi la Fédération des notaires (Fednot) dans un communiqué. La majorité de ces dons ont été faits en Flandre.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, les études notariales ont enregistré 35.645 donations, soit 18% de plus par rapport à la même période en 2023. Il s’agit plus précisément de 24.721 donations de biens immobiliers et de 10.924 de biens mobiliers. La plupart de ces dons ont été faits en Flandre: environ 68% des donations immobilières et 65% des donations mobilières, a relevé Fednot.

68% en Flandre

“Il ressort de cette analyse que les Flamands réfléchissent et agissent davantage à l’avance pour régler leur succession au même titre que leur fin de vie”, a commenté le notaire et porte-parole de notaire.be, Renaud Grégoire. Selon M. Grégoire, les donations sont souvent effectuées dans le cadre d’une planification successorale. “La fiscalité joue un rôle à cet égard, car les droits de donation sont généralement moins élevés que les droits de succession. Mais les gens font aussi des dons pour des raisons personnelles. Prendre des dispositions claires à l’avance sous la direction d’un notaire permet d’avoir l’esprit tranquille”, a-t-il expliqué.

Pour la première fois, la Fédération des notaires s’est également penchée sur l’âge moyen des donateurs et bénéficiaires de dons. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les donateurs de biens immobiliers avaient en moyenne 72 ans. Ceux de biens mobiliers étaient quant à eux âgés de 77 ans. Concernant l’âge des bénéficiaires, ceux qui ont reçu une donation immobilière avaient en moyenne 42,8 ans, ceux qui ont reçu une donation mobilière, un peu moins de 49 ans.