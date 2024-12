De plus en plus de Belges planifient leur succession, selon Fednot

Le nombre des testaments enregistrés au cours des neufs premiers mois de 2024 a connu une croissance de 5,2% en comparaison avec la même période l’année dernière, ressort-il d’un bilan publié lundi par la Fédération des notaires (Fednot). Le nombre de pactes successoraux et de modifications de contrats de mariage est également en hausse, illustrant un intérêt croissant des Belges pour la planification de leur succession.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, les études notariales ont enregistré 59.727 testaments, selon les chiffres publiés par Fednot. À titre de comparaison, 56.740 testaments avaient été enregistrés au cours de la même période en 2023. Le nombre d’adaptations de contrats de mariage existants est également en hausse. De janvier à septembre 2024, 22.654 adaptations ont été enregistrées, contre 19.196 adaptations au cours de la même période en 2023.

Contrat de mariage adapté

“Ce sont surtout les couples plus âgés qui adaptent leur contrat pendant le mariage”, indique le notaire et porte-parole de notaires.be, Sylvain Bavier. “Ils le font généralement dans le cadre de la planification de leur héritage, afin d’offrir à leur partenaire une protection supplémentaire. Les jeunes couples adaptent plus souvent leur contrat de mariage à la naissance de leur premier enfant”, précise-t-il.

Enfin, le pacte successoral a également gagné en popularité en 2024. Au cours des neuf premiers mois de l’année, 4.718 pactes successoraux ont été enregistrés en Belgique, soit une croissance de 3,6% par rapport à 2023. L’instrument, entré en vigueur en 2018, offre aux familles plusieurs options pour régler leur succession. Il implique dans les discussions tous les héritiers, y compris les beaux-enfants et les petits-enfants. Un tel pacte permet de vérifier si toutes les personnes concernées ont le sentiment d’avoir été traitées de manière équitable. Le cas échéant, certains déséquilibres peuvent être corrigés, permettant ainsi d’éviter des conflits ultérieurs.