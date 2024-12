Stib: les tarifs vont sérieusement augmenter en février

Une majeure partie de la grille tarifaire de la Stib connaîtra une augmentation moyenne de près de 5% à partir du 1er février 2025. Certains de ces prix avaient déjà été indexés d’environ 5% en septembre dernier. Ils vont donc augmenter sérieusement moins d’un an après une décennie de gel de la grille tarifaire.

Ces prix seront augmentés sur la base “de l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre avril 2023 et septembre 2024, plus l’arrondi”, a communiqué le cabinet de la ministre de la Mobilité. Le ticket 1 voyage, qui coûtait 2,10 euros en début d’année et 2,20 euros depuis septembre, grimpera ainsi à 2,30 euros à partir de février 2025. Le billet 1 jour passera de 8 à 8,40 euros. Les produits Brupass (pour voyager sur tous les réseaux de transports en commun à l’intérieur de la Région bruxelloise) connaîtront une augmentation moins importante, entre 1,5 et 3,8% : le billet 1 voyage passera de 2,60 à 2,70 euros, et le ticket valable pour une journée s’élèvera à 9,50 euros, contre 9,10 euros auparavant. Les abonnements seront également concernés.

30 euros de plus par an

Un mois dans les transports en commun bruxellois reviendra à 55 euros, au lieu de 52 jusqu’ici, alors que le tarif annuel passera de 520 à 550 euros. Les tarifs préférentiels, comme les abonnements scolaires, 18-24 ans, seniors (à 12 euros par an), ou pour les personnes sous statut BIM, ne seront par contre pas touchés par cette augmentation, précisent le cabinet d’Elke Van den Brandt et la Stib. L’indexation des tarifs de la Stib est prévue dans le contrat de gestion de la société bruxelloise de transports en commun signé en décembre 2023 avec le gouvernement bruxellois sortant.