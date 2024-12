Le Nouvel An est LA date du babysitting par excellence. Le tarif horaire du babysitting est au cœur des questions des parents en 2024.

Selon le Baromètre Bsit, ce secteur, souvent sous-estimé, continue d’évoluer avec des augmentations tarifaires maitrisées et des disparités régionales. Cette application belge, pionnière dans la mise en relation entre parents et babysitters, révèle des chiffres clés qui reflètent l’état du marché en 2024.

Une augmentation maitrisée des tarifs

En moyenne, une heure de babysitting coûte 8,40 € en 2024, contre 8,10 € en 2023, une augmentation conforme aux tendances des années précédentes. Cette hausse de 30 centimes reste modérée et reflète l’équilibre entre les attentes des babysitters et le budget des familles. Cependant, le coût du babysitting varie selon les régions :

Province du Luxembourg : Région la plus onéreuse, elle dépasse Bruxelles avec un tarif moyen de 9,2 €.

Bruxelles : En recul, le prix horaire moyen s'établit à 8,8 €.

Limbourg et Liège : Ces provinces connaissent des baisses, avec des tarifs respectifs de 7,9 € et 8,0 €.

Ces disparités mettent en évidence les différences économiques et culturelles à travers le pays, tout en offrant aux parents des options adaptées à leurs budgets locaux.

Portrait des babysitters et des enfants gardés

L’évolution des tarifs s’accompagne de changements dans les profils des babysitters et des enfants gardés. L’âge moyen des babysitters est passé à 22,4 ans (contre 22,9 ans en 2023), tandis que celui des enfants diminue légèrement à 5,6 ans. Ces données traduisent une confiance accrue des parents pour la garde de jeunes enfants et une diversité des babysitters, dont l’âge varie de 16 à plus de 75 ans.

Un service numérique en pleine croissance

Bsit se profile comme un acteur clé du babysitting en Belgique. La plateforme garantit une réactivité exemplaire : 90 % des demandes reçoivent une réponse dans l’heure, et 75 % des parents trouvent un babysitter à moins de 500 mètres de leur domicile. Avec des notes moyennes supérieures à 4/5 pour 98 % des babysitters, la confiance est au rendez-vous.

Perspectives pour 2024

Avec une activité en hausse de 6 % par rapport à 2023, le babysitting s’affirme comme un service essentiel pour les familles belges. Comme le souligne Maxime Cogels, CEO de Bsit : « Ces tendances montrent que les familles belges continuent de valoriser la flexibilité et la fiabilité, deux piliers de notre application. »