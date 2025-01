Quel est le passeport le plus puissant au monde en 2025 ? Dans combien de pays les détenteurs peuvent-ils entrer sans visa ? Et comment se classe le passeport belge ? Voici ce que dit le nouveau classement de Henley en la matière ?

Certains passeports ont plus de pouvoirs que d’autres. Ils permettent notamment aux détenteurs d’entrer dans des pays, sans avoir besoin de visa (mais une autorisation de voyage électronique peut s’appliquer). Là où d’autres doivent remplir des formulaires au préalable et obtenir un visa pour pouvoir passer la frontière. Les passeports qui ouvrent le plus de portes sont donc les plus puissants.

La société de consultance Henley & Partners, aussi connue pour son rapport annuel sur la migration de la richesse, suit l’évolution des pouvoirs des passeports. Elle vient de publier son indice pour 2025.

Passeport le plus puissant

C’est donc Singapour qui arrive en tête cette année. Tout comme en 2024, mais six pays se partageaient alors la première place (les autres cinq étaient le Japon, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France). Le détenteur d’un passeport singapourien peut entrer dans 195 pays sans devoir demander de visa.

Deuxième place pour le Japon. Le passeport nippon donne accès à 193 pays. Suivent la Finlande, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et la Corée du Sud, avec un accès à 192 pays.

Et les pays dont les passeports donnent accès à 191 pays sont : l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.

Belgique

La Belgique suit juste après. Son passeport, qu’il contienne des éléments visuels de Tintin ou non, donne accès à 190 pays. C’est ainsi le cinquième passeport le plus puissant au monde (en termes du nombre de pays visitables sans visa) et la Belgique se classe dans le top 20 des pays aux passeports les plus puissants au monde (sur un total de 199).

Les autres passeports qui donnent un droit d’entrée dans 190 pays sont ceux de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la Suisse et du Royaume-Uni. Le top 20 est ainsi majoritairement composé de pays européens. Le passeport européen avec le moins de droits est celui du Kosovo (80 pays).

Flop

De l’autre côté de la liste, il y a aussi les pays dont les passeports ont le moins de pouvoirs et donnent accès au plus petit nombre de pays.

Afghanistan : 26 pays

Syrie : 27 pays

Irak : 31 pays

Yémen et Pakistan : 33 pays

Somalie : 35 pays

Palestine, Liban et Bangladesh : 40 pays

Corée du Nord : 41 pays

Érythrée : 42 pays

Soudan : 43 pays

Sri Lanka, Soudan du Sud et Iran : 44 pays

Henley fait remarquer que la différence entre le premier et le dernier de la liste est le plus grand écart jamais enregistré en 19 éditions de l’indice.

Dans les flops, on peut également noter les États-Unis. Le passeport US donne un droit d’entrée, sans visa, dans 186 pays. C’est beaucoup, mais : “De manière surprenante, les États-Unis sont le deuxième plus grand perdant entre 2015 et 2025 après le Venezuela, chutant de sept places de la deuxième à la neuvième position actuelle”, peut-on lire. Le Royaume-Uni et le Canada ont aussi perdu des places.

Sinon, dans les gagnants, il y a les Émirats arabes unis : le passeport ouvre la porte de 185 pays, soit 72 de plus qu’il y a dix ans. La Chine aussi a gravi les échelons : elle se retrouve à la 60e place (en termes du nombre de pays visitables sans visa), avec un droit d’entrée sans visa dans 85 pays. Les ressortissants de 58 pays ont d’ailleurs droit d’y entrer sans visa – un chiffre qui a doublé en un an.