Quatre choix de carrière qui peuvent impacter le montant de votre pension

Le montant total d’une pension est déterminé selon les choix effectués tout au long d’une carrière. Ces décisions peuvent augmenter la rente, ou la déduire. A quoi faut-il faire attention ?

La pension légale (consultable sur le site Mypension.be) est calculée sur la base du salaire gagné chaque année tout au long d’une carrière, et sur lequel des cotisations sociales ont été payées. Un salaire plus élevé entraîne logiquement une pension plus élevée (avec un certain plafond salarial), et vice versa. Il en va de même pour le nombre d’années de travail, plus on travaille longtemps, plus la pension est importante.

Changer d’emploi ou de poste

Une augmentation de salaire aura donc un impact positif sur le montant d’une pension. Il est possible de demander une telle augmentation à son patron, mais cette démarche n’est pas toujours concluante. Obtenir un poste avec plus de responsabilités au sein de son entreprise conduit aussi à un salaire plus élevé. Toutefois, changer de boite serait plus rémunérateur. Ainsi, une étude de Partena Professional de 2019 montre que les salariés qui ont changé d’emploi dans les cinq ans ont gagné en moyenne 11 % de plus chez leur nouvel employeur, rapporte De Standaard.

Racheter ses années d’études

Il est possible d’augmenter le nombre d’années travaillées en incluant ses années d’études dans le calcul. Il est possible de « racheter » la totalité de ses années d’étude. Les années qui ont été redoublées ne comptent pas. Les doctorants peuvent racheter deux années supplémentaires. Les périodes de stage peuvent également être régularisées.

Chaque période d’études rachetée augmente le montant brut de la pension, détaille le quotidien De Standaard. En tant que salarié, chaque année d’étude peut être rachetée 1.792,65 euros, à condition de le faire dans les dix ans qui suivent l’obtention du diplôme. Le faire plus tard coûtera plus cher.

Travailler plus longtemps et bénéficier du bonus pension

Jusqu’en 2019, le calcul de la pension limitait la carrière à 45 années de travail à temps plein ou 14.040 jours (jours équivalents temps plein, ETP). Aujourd’hui, il est aussi pris en compte les jours effectivement prestés après ces 14.040 jours équivalents temps plein, détaille le quotidien flamand.

Donner 22.645 euros à chaque travailleur qui prolongerait sa carrière de 3 ans au-delà de la pension anticipée. Le bonus pension est la nouveauté de la réforme de la Vivaldi validée la semaine dernière. La mesure doit permettre d’augmenter l’emploi.

Pour rappel, l’âge de départ à la retraite est pour l’instant fixé à 65 ans. Il sera porté à 66 ans dès 2025, et à 67 ans après 2030. Mais il est possible de partir à la retraite avant cela, si vous êtes dans les conditions suivantes :

60 ans et 44 années de carrière

61 ans et 43 années de carrière

62 ans et 43 années de carrière

63 ans et 42 années de carrière

Pour rappel, en juillet 2022, la première mouture de la réforme prévoyait un bonus pension de 2 euros brut par jour supplémentaire presté. « A la place, explique la ministre des Pensions, on propose d’offrir à tous les travailleurs un montant net (7.550€ par année supplémentaire prestée, NDLR) sous forme de capital. Cela coûte moins cher à l’Etat et permet aux citoyens qui souhaitent travailler plus longtemps de savoir plus facilement ce qu’ils gagneront ».

Réfléchir à deux fois avant d’opter pour un temps partiel

Certaines décisions peuvent également réduire le montant de la pension légale, comme travailler à temps partiel, ou prendre sa retraite plus tôt. Moins d’années de carrière sont alors prises en compte pour le calcul de la pension et les cotisations payées. Ce n’est que pour les crédits-temps et les congés thématiques que cette perte est presque entièrement compensée.