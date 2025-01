Pensions: 1.615 euros en moyenne pour un salarié

Les pensions font l’objet d’âpres discussions au sein des partenaires de l’Arizona. Et pour cause, elles pèsent désormais 60 milliards d’euros dans le budget belge et concernent près de 2,5 millions de personnes.

À politique inchangée, les dépenses sociales liées au vieillissement augmenteront de plus de 20 milliards annuels à moyen terme.

En 2024, la Vivaldi a revu la pension minimale à la hausse. Pour les trois catégories (salarié, indépendant et fonctionnaire), elle s’élève, en cas de carrière complète, à 1.773 euros au taux isolé et 2.216 euros au taux ménage.

Mais que touchent réellement les Belges?

Chaque cas est évidemment spécifique en fonction de la situation personnelle, du genre et de la carrière. PensionStat* vient de livrer les chiffres complets pour l’année 2023.

En 2023,

Un salarié a touché en moyenne 1.615 euros brut. Ce chiffre défini pour un isolé tient compte de toutes les pensions et pas uniquement des carrières complètes.

Un fonctionnaire a touché, lui, le double : 3.381 euros brut.

L’indépendant est demeuré le parent pauvre avec 1.156 euros brut.

Les différences sont donc gigantesques et expliquent la crainte de certains face aux plans qui ont fuité des négociations fédérales.