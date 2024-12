Les pensions des militaires augmenteront de 10% l’an prochain

Les pensions des militaires retraités augmenteront de près de 10% à partir du 1er janvier. Cela est dû à la “péréquation”, un système selon lequel les pensions des fonctionnaires suivent l’évolution des salaires de ceux qui sont encore actifs.

Cela s’ajoute à l’indexation des pensions en fonction du coût de la vie.

Cette hausse des pensions sera de 9,45% et concernera plus de 67.000 militaires, a expliqué un porte-parole du Service fédéral des pensions. Elle est une conséquence de la progression des rémunérations des militaires de ces dernières années.

Cela est plus que justifié, ont réagi les syndicats. “Les militaires n’ont pratiquement pas été augmentés au cours des 30 dernières années. C’est pourquoi les salaires ont été revus à la hausse en 2022, 2023 et 2024 pour les aligner plus ou moins sur ceux de la police fédérale. Les pensions vont donc suivre”, se réjouit Chris Huybrechts, président du syndicat libéral de la défense VSOA.

Le système de péréquation sera d’ailleurs modifié en 2025. Les pensions des fonctionnaires pourront alors encore augmenter d’un maximum de 0,3% de la charge totale des pensions. Le fait que les pensions des militaires augmentent encore de près de 10% est dû à une mesure transitoire.