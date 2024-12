Environ 1,2 million de personnes se préparent financièrement pour leur retraite grâce à une assurance épargne-pension, signale vendredi Assuralia, la fédération des assureurs. L’an dernier, cette formule a généré des encaissements dépassant un milliard d’euros. Le mois de décembre est l’ultime mois de l’année pour encore bénéficier de l’avantage fiscal qui l’accompagne pour 2024, rappelle l’organisation sectorielle.

L’épargne-pension est une manière d’épargner individuellement pour une pension complémentaire, venant s’ajouter à la pension légale. Une partie du montant versé bénéficie en outre d’une déduction fiscale. Le montant pouvant être épargné par an est limité et la réduction d’impôt dépend du montant épargné. Ainsi, pour une épargne de 1.020 euros au maximum en 2024, la réduction est de 30% du montant payé (soit 306 euros). Pour une épargne de plus de 1.020 euros et 1.310 euros au maximum en 2024, la réduction passe à 25% du montant payé (327,5 euros maximum), rappelle le SPF Finances sur son site internet.

Il existe plusieurs possibilités pour souscrire une épargne pension: via un fonds (où l’argent est investi dans des actions et des obligations), via une épargne à long terme ou encore via une assurance.

Branche 21 ou branche 23?

Dans ce dernier cas, le client peut choisir entre des assurances de la branche 21 (avec un taux d’intérêt garanti) et de la branche 23 (pas de garantie de rendement, qui dépend des fonds d’investissement sous-jacents), en fonction du risque qu’il souhaite prendre. La période de fin d’année représente une ultime occasion de bénéficier de l’avantage fiscal pour les deux formules, souligne d’ailleurs Assuralia.

Selon la fédération, les épargnants optent majoritairement pour des assurances de la branche 21, qui représentaient 87% des primes d’assurances épargne-pension versées en 2023. À la fin de 2023, les réserves totales des assurances épargne-pension s’élevaient à 17,3 milliards d’euros, réparties à 92% en branche 21 et 8% en branche 23. Ces proportions étaient légèrement différentes un an plus tôt, avec respectivement 94% et 6%.