Des milliers de fonctionnaires ont manifesté le 13 janvier dernier contre les projets de réforme des pensions de l’Arizona. « Chacun a droit à une pension décente », scandaient les syndicats. Mais cela signifie quoi exactement une « pension décente » ? Que pouvez-vous faire si vous jugez votre future pension insuffisante ?

Il y aura des changements importants concernant les pensions en 2025. Faire un état des lieux de votre situation est donc loin d’être superflu. Voici les principales modifications :

– L’âge légal de la pension passera à 66 ans à partir de 2025, sauf si vous êtes né avant 1960.

– L’âge minimum pour bénéficier d’une pension de survie, en cas de décès de votre conjoint, passera de 49 ans et 6 mois à 50 ans.

– Des bonus de pension pourraient être versés à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, mais le Service des pensions a annoncé qu’ils ne pourront être calculés et payés qu’à l’automne.

– Pour bénéficier d’une pension minimale garantie, vous devrez avoir travaillé 30 ans comme salarié ou 20 ans comme fonctionnaire. À partir de 2025, une nouvelle condition sera introduite : avoir travaillé effectivement 20 ans, soit :

• 5 000 jours à temps plein comme salarié ou en carrière mixte,

• 189 mois comme fonctionnaire, ou

• 64 trimestres comme indépendant.

– Pour les personnes qui ont pris une retraite anticipée, les revenus complémentaires autorisés via un emploi flexible (« flexi-job ») seront plafonnés à 7 876 euros par an.

– Les fonctionnaires ne peuvent plus prendre leur retraite définitive pour inaptitude physique, mais ils peuvent toujours la prendre de manière temporaire. De plus, les pensions des fonctionnaires ne suivront plus intégralement l’évolution des salaires de leur secteur (principe de « péréquation »), mais elles pourront néanmoins être augmentées annuellement de maximum 0,3 % de la charge globale des pensions.

1. Avez-vous consulté mypension.be ?

Tout d’abord vous devez connaître le montant de votre pension légale si vous poursuivez votre carrière comme vous le faites actuellement. Ces informations sont disponibles sur mypension.be, où vous pouvez vous connecter via l’application itsme ou via un lecteur de carte à puces avec votre carte d’identité électronique. Vous y trouverez une simulation des montants brut et net que vous percevriez si vous prenez votre retraite à la première date possible ou à l’âge légal de la retraite.

Dans le courant de cette année, il sera également possible d’y simuler le montant de la prime de pension si vous choisissez de travailler au-delà de la date de votre retraite anticipée.

Sur mypension.be, vous pouvez également estimer l’impact de vos choix de carrière sur votre pension. Par exemple, il est possible de simuler les effets d’un passage au travail à temps partiel ou d’un changement de poste avec un salaire inférieur. Cependant, les options pour augmenter votre pension légale restent limitées :

– Trouver un emploi mieux rémunéré, car votre pension est calculée sur la base de votre salaire.

– Travailler plus d’heures, puisque les périodes d’emploi servent de base au calcul de la pension.

– Changer de statut si vous êtes salarié ou indépendant, car les pensions des fonctionnaires sont souvent plus élevées. Cependant, il pourrait être judicieux d’attendre de voir comment la nouvelle réforme des pensions des fonctionnaires sera mise en œuvre.

2. Profitez-vous pleinement de votre pension complémentaire ?

En plus de votre pension légale, vous pouvez également consulter votre pension complémentaire sur mypension.be. Ce portail centralise normalement toutes vos épargnes accumulées via des assurances de groupe ou des fonds de pension d’entreprise et de secteur. Cet aperçu est particulièrement utile si vous avez travaillé pour plusieurs employeurs au cours de votre carrière.

Si vous changez d’employeur, deux options s’offrent à vous concernant vos réserves accumulées :

Transférer vos réserves vers le nouvel employeur. Laisser vos réserves auprès de l’organisme de pension qui gère ces fonds.

Dans certains cas, transférer vos réserves peut être avantageux. Dans d’autres, il est préférable de les conserver dans l’institution actuelle. Pour prendre cette décision, il est conseillé de consulter la documentation de votre assurance groupe et de vérifier si un taux d’intérêt fixe est garanti sur les cotisations. Si ce taux est faible, il pourrait être intéressant de rechercher aujourd’hui un rendement garanti plus élevé, car les taux actuels peuvent dépasser ceux proposés ces dernières années.

Vous pourriez également envisager de passer à une assurance de type branche 23 ou à un fonds de pension offrant un potentiel de rendement plus élevé.

3. Épargnez-vous pour votre retraite ?

Le système de pension repose sur trois piliers :

Premier pilier : la pension légale.

: la pension légale. Deuxième pilier : la pension complémentaire via des employeurs ou des fonds sectoriels.

: la pension complémentaire via des employeurs ou des fonds sectoriels. Troisième pilier : l’épargne-pension individuelle encouragée fiscalement par l’État.

Dans le cadre du troisième pilier, vous pouvez choisir entre un fonds d’épargne-pension ou une assurance-vie. Une autre option est l’épargne à long terme, qui bénéficie également d’une réduction fiscale, mais qui est uniquement accessible via une assurance-vie.

Si vous préférez ne pas participer à ces mécanismes encouragés par l’État, vous pouvez opter pour une approche autonome. Cela peut inclure une épargne régulière ou des investissements directs dans des actions, des obligations ou des trackers (ETF).

4. Prévoyez-vous de continuer à travailler après votre retraite ?

Vous pouvez prolonger votre carrière au-delà de la première date possible pour votre retraite. Dans ce cas, vous pourriez bénéficier de primes supplémentaires de pension. Une autre option est de prendre un flexi-job.

Cependant, soyez vigilant si vous partez à la pension de manière anticipée. Travailler dans un flexi-job tout en ayant un revenu supplémentaire peut avoir des conséquences. Si vous dépassez un certain plafond avant d’atteindre l’âge légal de la retraite, vous risquez de voir votre pension amputée d’une partie.