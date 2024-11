Paris sportifs: les Belges ont perdu 50 millions durant l’Euro de football

La Commission des jeux de hasard vient de publier un rapport sur les activités de paris sportifs des Belges au cours de l’été. Ils ont ainsi perdu 47,7 millions d’euros entre le 14 juin et le 14 juillet, période au cours de laquelle s’est tenu l’Euro de football.

C’est sur cet événement que portait la grande majorité des paris, même s’il n’existe pas de chiffres précis sur les pertes qui y sont associées. Pour rentrer dans les détails, 14,62 millions d’euros ont été perdus en agence (chiffre stable par rapport au Mondial de 2022) et 32,79 millions pour les paris effectués en ligne (7,6 millions de plus qu’en 2022).

Les Belges ont le plus misé (15 millions d’euros) et le plus perdu (7,6 millions) lors du match Belgique – Slovaquie. Pour la finale, les gains (13,7 millions) ont dépassé les mises (10,6 millions).