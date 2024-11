Pour la saison de ski 2024-2025, le portail de location Holidu a publié un classement des stations de ski européennes les plus abordables et les plus chères en fonction des prix des forfaits journaliers et des hébergements.

Alors que l’engouement pour les sports d’hiver reste intact, les différences de coût entre les stations peuvent surprendre. Entre les domaines haut de gamme et les alternatives plus abordables, choisir une destination peut vite devenir un casse-tête financier. Cet article propose une analyse comparative des tarifs des principaux domaines skiables en Europe pour vous aider à planifier votre séjour sans mauvaises surprises.

Top 3 des stations les moins chères

1. Réallon (France) – 44,50 €/jour

Située dans les Alpes du Sud, cette staion propose 30 km de pistes adaptées à tous les niveaux. Les forfaits coûtent 29 € et l’hébergement entre 12 et 19 € par nuit.

2. Mount Parnassos (Fterolakka/Kellaria, Grèce) – 46 €/jour

Proche de Delphes et Athènes, elle offre 36 km de pistes et 17 remontées mécaniques. Les coûts journaliers varient selon la saison.

3. Roubion les Buisses (France) – 48 €/jour

Cette station des Alpes françaises propose 30 km de pistes et un hébergement à partir de 20 € par nuit.

Top 3 des stations de ski les plus chères

1. Obergurgl-Hochgurgl (Autriche) – 284 €/jour

Elle propose 108 km de pistes et un hébergement à 291 € par nuit, avec un forfait journalier de 72 € en haute saison.

2. Zermatt (Suisse) – 256,50 €/jour

Station pittoresque sans voiture et dotée de 322 km de pistes, elle demande 95 € pour le forfait et environ 194 € par nuit en haute saison.

3. Hintertuxer Glacier (Autriche) – 245 €/jour

Station avec 60 km de pistes, le forfait est à 76 € et l’hébergement coûte en moyenne 207 € par nuit.