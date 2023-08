L’Inspection économique réprimande les festivals pour leurs indications de prix

L’Inspection économique a contrôlé tous les grands festivals cet été. L’accent a été mis sur la tarification correcte sur les sites. Un certain nombre de rapports officiels ont été publiés concernant des violations.

La plupart des grands festivals belges (Werchter, Graspop, Tomorrowland, Les Ardentes, Core,..) fonctionnent depuis quelques éditions avec un système de bracelet pour payer sans espèces boissons et nourriture.

Les visiteurs achètent des jetons numériques qui sont transférés sur un bracelet dit « cashless » ou directement sur l’application du festival. Ceux-ci peuvent ensuite être dépensés via le même système aux différents stands. S’il présente l’avantage de faciliter le paiement et d’éviter les pertes de jetons et autres bons, ce portefeuille virtuel pose aussi des questions.

3,5 euros pour récupérer son argent

Ainsi, les festivaliers de Werchter ont dû payer pas moins de 3,5 euros pour récupérer le montant restant sur leurs bracelets « cashless », après le festival. Nombre d’entre eux, mais aussi la secrétaire d’État à la Consommation Alexia Bertrand (Open Vld) ont été étonnés, voire choqués, par le modèle de revenus du plus grand festival de musique du pays, rapporte De Morgen. La ministre a demandé à l’Inspection économique d’examiner s’il ne s’agit pas là d’une pratique commerciale déloyale.

« En attendant, en réponse à la question de la secrétaire d’Etat, l’Inspection économique a inspecté dix grands festivals cet été », indique le cabinet Bertrand. « Entre autres choses, il a été vérifié sur le terrain du festival si les indications de prix étaient conformes à la loi, avec une référence claire à la valeur de la monnaie du festival en euros. »

Des infractions constatées

Avec une monnaie virtuelle fictive, le festivalier peut en effet rapidement perdre ses points de repère. À titre d’exemple, à Werchter, le « Coin » vaut 3,50 euros. Idem pour le Skully du Graspop. Tandis qu’à Tomorrowland, le cours d’une « Pearl » est de 1,74 euro.

Pour la bière et les softs, il est facile de faire la conversion puisqu’ils étaient affichés à Werchter à 1 « Coin ». Où cela devient plus pernicieux, c’est pour la nourriture. Une glace s’affichait à 1,2 coin, soit 4,2 euros. Les frites à 1,9 coin, soit 6,65 euros la portion.

« Des infractions ont été constatées et des procès-verbaux d’alerte ont été rédigés« , a indiqué le cabinet de la secrétaire d’Etat.

Il a également été vérifié sur place si les visiteurs étaient suffisamment informés sur les conditions de remboursement d’un éventuel avoir après l’événement, rapporte encore De Morgen. Les résultats et les éventuelles sanctions seront annoncés à la fin de la saison des festivals.