L’Inde, nouvelle “Chine” pour les investisseurs?

La Chine est “surinvestie”, estime la tratège Jitania Kandhari de Morgan Stanley. Le sous-continent pourrait faire office d’alternative idéale…

Ces dernières décennies, la Chine a été synonyme de croissance rapide et a attiré de nombreux investisseurs internationaux. Mais les choses ont changé: le moteur économique tourne au ralenti et le secteur immobilier est pris dans une crise de la dette sans précédent. La Chine est “surinvestie” et il y plane des nuages “géopolitiques”, estime la stratège Jitania Kandhari de Morgan Stanley.

Aussi, l’Inde pourrait prendre la place de la Chine, suggère-t-elle sur CNBC. Le sous-continent est lui encore “sous-investi”. Il profite de la stratégie de diversification de nombreuses entreprises. Celles-ci ne veulent plus uniquement produire en Chine mais s’installent aussi ailleurs, notamment en Inde.

Cela devrait profiter à l’immobilier, où il reste énormément de choses à faire. Bref, on pourrait y trouver une belle marge de progression.