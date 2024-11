Les suppléments hospitaliers sont en hausse

Quand on se rend à l’hôpital, il y a des frais pris en charge par la mutuelle et d’autres qui sont à la charge du patient.

On peut citer pour ces derniers la location d’une télévision, le choix d’une chambre privée (services et honoraires sont alors plus élevés), etc. Et le prix de ces suppléments augmente rapidement, selon une récente étude de l’Agence InterMutualiste.

En 2023, ces suppléments ont augmenté de 12% et de 13% pour les suppléments d’honoraires. Ils augmentent ainsi bien plus vite que le reste de la facture.

Enfin, le rapport de l’agence InterMutualiste pointe un manque de transparence.