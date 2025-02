Les paiements mobiles via smartphone explosent en Belgique

Les Belges ont effectué quelque 335 millions de transaction en ligne avec leur smartphone.

En 2024, 471 millions de paiements mobiles ont été enregistrés via l’app “Payconiq by Bancontact” ou une app bancaire ayant intégré les modes de paiement Bancontact et/ou Payconiq, ce qui représente une croissance de 28% par rapport à 2023, a annoncé mercredi la société Bancontact Payconiq Company.

L’an dernier, 70,4 millions de paiements mobiles sont intervenus entre amis, soit une hausse de 15% par rapport à 2023. Mais les Belges dégainent également de plus en plus leur téléphone portable pour régler leurs courses en magasin: 65 millions de paiements mobiles ont été effectués chez les commerçants, ce qui correspond à un bond de 58% sur un an, selon Bancontact Payconic Company.

Surtout en ligne

Surtout, les Belges ont effectué quelque 335 millions de transaction en ligne avec leur smartphone. Sur le seul mois de décembre 2024, 90% de tous les achats en ligne avec Bancontact ont été effectués à l’aide d’un téléphone portable.

Bancontact Payconiq Company constate également que le paiement par carte sans contact “tend à se généraliser”: l’entreprise a comptabilisé l’an dernier 1,9 milliard de paiements par carte Bancontact en magasin, dont 1,35 milliard étaient sans contact.

“Bancontact et Payconiq renforcent leur position sur le marché”, estime encore l’entreprise qui a enregistré au total, en 2024, 2,5 milliards de paiements Bancontact et Payconiq, soit 4,5% de plus qu’en 2023.