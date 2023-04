« Le gouvernement et le secteur bancaire ignorent le droit à l’accès à l’argent liquide », ont réagi dans un communiqué commun, Financité, Test Achats et Okra. Celles-ci jugent « insuffisant » l’accord intervenu plus tôt dans la journée prévoyant l’installation de plus de 200 nouveaux distributeurs automatiques de billets d’ici fin 2025.

Le gouvernement fédéral, la fédération belge du secteur financier (Febelfin) et le réseau Batopin se sont engagés à installer des distributeurs automatiques de billets dans 207 lieux supplémentaires à travers le pays d’ici fin 2025, afin notamment de réduire la distance à parcourir jusqu’à un appareil. En 2027, quelque 4.000 guichets automatiques seront répartis sur l’ensemble du territoire, « plus harmonieusement qu’aujourd’hui », a fait valoir le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne. Les taux de couverture seront par ailleurs améliorés pour la population, avec un distributeur accessible à moins de deux km par la route en zone urbaine, à moins de trois kilomètres en zone dite intermédiaire, et à moins de cinq kilomètres en zone rurale.

Mais l’accord ne remplit pas la liste des exigences portées par les organisations, qui réclamaient au moins 5.900 distributeurs, soit le nombre de distributeurs que la Belgique comptait fin 2021. Les organisations demandaient par ailleurs à ce qu’au minimum 95% de la population ait accès à un distributeur offrant l’assortiment de base (retrait, dépôt) dans les 2,5 km par la route et au minimum 98% de la population dans les cinq km par la route. Elles revendiquaient en outre que chaque commune dispose d’un nombre d’appareils équivalent à au moins un automate par tranche de 1.500 habitants.

« Les autorités fédérales et Febelfin sont parvenues à un accord largement insuffisant sur le dossier des distributeurs de billets. Les besoins et les droits des consommateurs et consommatrices sont ainsi ignorés », déplorent amèrement les trois organisations. Ces dernières avaient lancé, début mars, une pétition contre la disparition des distributeurs ayant entre-temps récolté plus de 17.500 signatures, montrant que « l’accès à l’argent liquide est une préoccupation pour de nombreux Belges ».

« Avec cet accord, la situation va continuer à se dégrader », résume Anne Fily, chercheuse en inclusion financière chez Financité.

« Cet accord, qui n’a aucun caractère contraignant et ne prévoit ni vérification sur le terrain ni sanction, ne garantit pas l’accès à un distributeur », épingle Delphine Schedin, représentante de l’association des personnes âgées Okra.

Financité, Testachats et Okra appellent dès lors à ce que la Chambre puisse se prononcer sur ce protocole.

« Il est plus que temps que cette problématique fasse l’objet d’un débat démocratique et, le cas échéant, d’un cadre légal pour répondre aux besoins de la population, qui veut continuer à utiliser et à accéder au cash », exhorte Jean-Philippe Ducart de Test Achats.

Les trois organisations demandent également à ce que soit communiqué le détail du nombre d’emplacements et d’appareils par commune, afin que chaque entité puisse analyser la façon dont elle sera servie.