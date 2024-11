Incinération ou enterrement, quelles sont les obsèques les moins chères ?

A l’heure de la Toussaint et de la Fête des morts, certains se posent peut-être la question de savoir comment organiser leur propre “départ”.

Combien faut-il laisser de côté pour que la charge des obsèques ne tombe pas sur les épaules de ses héritiers ? Et quelles sont les options les moins chères, si on se dit qu’on ne va de toute façon pas “profiter” de la cérémonie ?

Une crémation (cercueil et urne compris) coûte, de base, environ 2.000 euros, selon le comparateur Assurances.be.

Un enterrement affiche le même prix de base, mais il faut ajouter la pierre tombale, qui peut vite atteindre le même montant. Sans compter la concession d’une place au cimetière, qui varie entre 100 et 750 euros en Wallonie, et entre 1.300 et 3.000 euros à Bruxelles.

Si on veut placer l’urne au cimetière, il faut aussi une pierre tombale et une concession, mais leurs prix sont moins élevés.

L’humusation (enterrement dans la nature) serait moins chère, mais elle n’est pas autorisée en Belgique.