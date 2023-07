Ce n’est pas une surprise, mais la piqûre de rappel peut faire mal à l’heure où les premiers avertissements extraits de rôle sont envoyés: le précompte immobilier est indexé à 9,6% cette année. À cela s’ajoute une augmentation des centimes additionnels dans certaines communes bruxelloises. Et vous, êtes-vous concernés?

La campagne d’envoi des avertissements extraits de rôle est lancée, a annoncé Bruxelles Fiscalité cette semaine. Au programme: 400.000 documents devraient être envoyés aux propriétaires bruxellois d’ici la fin du mois de septembre. Une chose est sûre, ces derniers n’ont qu’à bien se tenir: la facture risque d’être salée pour nombre d’entre eux. Inflation oblige, le précompte immobilier grimpe en effet de 9,6% cette année. Un record!

En outre, certaines taxes communales peuvent faire grimper la note. Plusieurs communes ont en effet annoncé qu’elles reverraient à la hausse, dans leur budget 2023, leurs centimes additionnels au précompte immobilier. C’est notamment le cas pour Forest (+28%), Anderlecht (+18%), Ixelles et Molenbeek (+16% environ)…

Qu’est-ce que le précompte immobilier?



Pour rappel, le précompte immobilier est un impôt régional que vous devez payer chaque année sur les biens immobiliers. Le calcul du précompte immobilier s’effectue sur la base du revenu cadastral (RC). S’y ajoutent diverses taxes communales, dont notamment les fameux centimes additionnels. Tous les propriétaires belges sont concernés par cet impôt mais le coût n’est pas le même pour tous. Ce sont les pouvoirs locaux qui décident du nombre de centimes additionnels à appliquer. Et pour justifier la hausse de cette taxe supplémentaire, les collectivités locales invoquent l’augmentation de leurs coûts, en raison de l’inflation.

Les centimes additionnels appliqués dans votre commune

Un constat: les communes de Bruxelles les moins favorisées appliquent généralement les additionnels les plus élevés. Une double peine pour les habitants, dont « l’augmentation totale du montant à payer au titre du précompte peut parfois grimper à plus de 30% », nous explique Thierry Litannie, avocat fiscaliste (Lawtax). Et chez vous, à quoi devez-vous vous attendre?