Il n’y a jamais eu autant de fraudes à l’investissement en Belgique

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), a reçu un total de 2.621 signalements concernant des activités irrégulières en 2024, signale-t-elle jeudi. Cela représente une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente.

Environ la moitié de ces signalements concernaient, comme en 2023, des arnaques liées à des plateformes de trading et de cryptomonnaies. Pour le seul second semestre 2024, les consommateurs belges ont déclaré à la FSMA avoir perdu un total de 15,9 millions d’euros en raison de fraudes. C’est plus de trois quarts des montants perdus.

Enfin, la FSMA a publié l’année passée 16 mise en garde concernant un total de 297 entités frauduleuses et 396 sites web. Plus de 60% de ces acteurs illégitimes étaient des plateformes de trading.