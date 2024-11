Qu’est-ce que l’investissement périodique, et que rapporte-t-il ?

L’investissement périodique en ETF gagne en ampleur en Belgique.

Bolero, l’application d’investissement de KBC, vient par exemple d’intégrer cette possibilité. Trade Republic aussi l’avait déjà lancé dans notre pays. Le principe est simple : on sélectionne un ETF dans lequel on souhaite investir et on fixe le nombre de parts et la fréquence. L’achat se fait alors automatiquement, au moment indiqué. C’est une manière pratique pour investir si l’on souhaite mettre la même somme de côté tous les mois. Si le prix augmente ou baisse, il faut peut-être revoir l’ordre et le nombre de parts que l’on achète, mais grosso modo, on investit de manière très linéaire. Un peu comme si l’on faisait un ordre permanent vers son compte d’épargne.

Mais imaginons que d’un coup, on dispose d’une somme plus importante à investir, après avoir reçu un héritage, par exemple. Comment faut-il investir ? Historiquement, placer une grosse somme en une fois rapporte plus, selon une récente étude de Morningstar. Toutefois, la périodicité permet d’étaler les risques, et d’acheter plus de parts quand les prix baissent. Le risque de payer trop cher pour les parts est donc moindre… Ce qui peut arriver si l’on place une grosse somme au mauvais moment, lors d’un pic du cours. Le juste milieu pourrait alors être d’augmenter ses investissements réguliers, en divisant dans le temps le montant supplémentaire dont on dispose.