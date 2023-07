Quelles sont les meilleures applis pour investir en Bourse ?

Selon le cabinet de conseil Sia Partners, qui a comparé les applications des principaux acteurs du marché, c’est la fintech Mexem qui offre la meilleure expérience boursière sur smartphone en Belgique, juste devant Degiro.

Quelles sont les applis d’investissement les plus performantes? Les plus faciles à utiliser, celles qui proposent le plus grand choix de produits? Pour le savoir, Sia Partners a testé et comparé les offres digitales disponibles sur le marché belge pour les classer ensuite en fonction de leurs qualités. Et le grand gagnant est… Mexem!

Comme l’an dernier, la plateforme boursière basée à Chypre arrive en tête de ce hit-parade des meilleures applis de trading disponibles en Belgique réalisé par la société de conseil. “Mexem obtient ce très bon score principalement grâce à sa large offre de produits associée à de bonnes fonctionnalités”, précise Dorian Vanham, associate manager chez Sia Partners qui a piloté le benchmark. Mexem devance ainsi les applis du néerlandais Degiro (2) et de l’israelien eToro (3). Mais si vous préférez traiter avec une banque, Bolero et ReBel, promues par KBC et Belfius, se classent respectivement quatrième et cinquième.

« Le marché a explosé ces dernières années. De plus en plus de choses sont possibles. »

Derrière ce peloton de tête, on trouve les interfaces de cinq autres pure players du trading online également actifs sur le marché belge. Nouveau venu chez nous, l’allemand Trade Republic décroche d’emblée une sixième position devant Saxo Investor (7), Bux Zero (8), Keytrade (9) et MeDirect qui ferme la marche de ce top 10 au niveau belge (voir tableau ci-dessous).

Des utilisateurs friands de nouveautés digitales

Pour établir ce classement, qui reprend désormais 48 plateformes dans 13 pays (dont 10 en Belgique), Sia Partners a tenu compte de 70 critères divisés en trois grandes catégories: fonctionnalités (ouverture de compte, graphiques), expérience client (design, réactivité, navigation à travers l’appli, tutoriel), éventail de produits disponibles (actions, obligations, fonds, trackers, cryptos, matières premières, nombre de marchés accessibles, disponibilité de produits plus risqués comme les options) ainsi que les notes sur les stores (Apple et Google). Les fonctionnalités, l’expérience client et la gamme de produits disponibles comptent chacune pour 30% tandis que les notes sur les stores comptent pour 10%.

Anthony wolff, associé chez Sia Partners © PG

Exit donc la dimension frais. Motif? “Nous avons constaté l’an dernier que prendre en compte les frais était très compliqué pour comparer les offres et pas nécessairement significatif de la qualité d’une appli ni de sa facilité d’utilisation, expose Anthony Wolf, associé chez Sia Partners. Un tarif peut être intéressant dans certains cas et pas dans d’autres. Cela dépend très fort du profil de l’utilisateur, selon qu’il effectue peu ou beaucoup de transactions.” Par contre, ajoute Anthony Wolf, le benchmark va cette année beaucoup plus loin dans l’analyse de l’offre de produits: “Le marché de l’investissement mobile a explosé ces dernières années en raison des avancées technologiques et de l’attractivité des placements en Bourse. De plus en plus de choses sont possibles. Par ailleurs, les utilisateurs de ce genre d’appli sont de plus en plus nombreux et ce sont notamment des jeunes, très friands de nouveautés digitales”, complète l’expert de Sia Partners.

Domination américaine

Si Mexem apparaît comme étant le meilleur intermédiaire online grand public en Belgique et au niveau européen, ce sont néanmoins les Américains qui dominent le top 10 mondial (voir ci-dessous). Avec au sommet de la hiérarchie des acteurs tels que TD Ameritrade, Webull, Interactive Brokers ou encore E*Trade. Quatre joueurs de premier plan qui forment d’ailleurs ce que Sia Partners appelle le groupe des digital leaders, c’est-à-dire ceux dont l’offre est la plus évoluée et la plus complète.

La seule plateforme de trading européenne autre que Mexem (9e ) à figurer dans ce top 10 mondial est le néerlandais Degiro (10e) qui “va très loin dans les produits et tout l’aspect fonctionnalité”, selon Dorian Vanham. Désormais intégrée dans l’app de la banque, la plateforme boursière de KBC décroche pour sa part une très belle 15e position mondiale. “Aucune application belge ne fait partie des digital leaders du classement, mais Bolero est la seule à faire partie du groupe qui les suit, à savoir celui des digital challengers : c’est un très beau résultat”, note Dorian Vanham, pour qui l’app boursière du bancassureur belge dispose d’un positionnement très costaud.

Bien qu’ayant pas mal progressé et gagnant de ce fait plusieurs places dans le classement pour venir se positionner au 20e rang mondial, ReBel (également intégrée dans l’app de Belfius) ne fait toutefois pas partie des challengers aux côtés de Bolero mais bien des followers, selon la catégorisation utilisée par Sia Partners. L’appli est très intuitive et parmi les meilleures en confort d’utilisation mais son offre reste limitée aux actions et aux ETF, pointent les auteurs du comparatif.

Quant à Saxo Investor, Bux Zero, Keytrade et MeDirect, elles sont clairement en retrait. “Leurs résultats sont assez décevants, indique Dorian Vanham. Ce sont des applications qui ne proposent que l’essentiel et laissent même parfois à désirer au niveau de l’utilisation. C’est d’ailleurs assez surprenant: alors que ce sont des acteurs qui se positionnent comme des spécialistes du trading online, ils ne se spécialisent dans rien et ne se démarquent quasiment pas des autres applis que nous avons testées”, conclut le consultant.