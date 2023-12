Placer son argent en 2024 sans risque excessif : c’est possible, via les obligations à rendement modéré

Viser un rendement de 5% sans prendre de risques excessifs n’est aujourd’hui plus une utopie. Toute cette semaine, panorama des solutions les plus rentables pour votre épargne en 2024 et au-delà. Conseil n°2 (sur 7): Passer par les obligations à rendement modéré.

Vous pouvez opter pour les obligations à risque modéré, soit les notes financières A et BBB. Le rendement est plus attractif et il est extrêmement rare qu’un émetteur d’une catégorie « investissement » (investment grade ou IG) fasse défaut. Comme vous pouvez le constater dans la sélection d’obligations ci-contre, les rendements sont aujourd’hui de l’ordre de 4% à 5% sans risque excessif. A noter que tous ces titres ne sont pas forcément accessibles via votre banque. N’hésitez pas à demander une liste des obligations comparables disponibles à votre conseiller.

Ajoutons que d’un point de vue fiscal, vous avez intérêt à acquérir des titres qui se traitent sous 100%. Les intérêts sont en effet soumis au précompte mobilier de 30% alors que la plus-value finale est exonérée à concurrence du prix d’émission initial. Imaginons que vous achetez une nouvelle obligation à 100 euros, sa valeur nominale, avec un taux de 5% et une durée de 6 ans. Vous touchez chaque année des intérêts de 5% brut, soit 3,5% net, et êtes remboursé de 100 euros à l’échéance. Soit un gain total net de 21 euros (6 fois 3,5 euros).

Sur les marchés obligataires, une autre obligation tout à fait comparable (échéance, qualité, émetteur, rendement) sauf le taux d’intérêt, qui est de 2%, se traite à 85 euros – le rendement de 5% étant obtenu grâce au fait que le titre est remboursé à valeur nominale de 100 euros à l’échéance. Son prix d’émission initial est de 99 euros. Chaque année, vous touchez 2 euros d’intérêts, soit 1,40 euro net. A l’échéance, vous êtes remboursé de 100 euros, soit une plus-value de 15 euros. Le précompte est prélevé sur 1 euro (valeur nominale – prix d’émission) et le reste de la plus-value (14 euros, prix d’émission – prix d’achat) est exonéré.

Au total, votre gain net est donc de 8,40 euros (intérêts) + 0,7 euro (plus-value taxée) + 14 euros, soit 23,10 euros.