L’or, une bonne protection pour votre portefeuille?

Alors que les sources de tension se multiplient sur les marchés, l’or retrouve de son éclat. Gare toutefois à ne pas vous laisser leurrer par des tendances épisodiques. Comme le rappelle Sandro Ardizzone, CEO de Gold & Forex International, le rôle du métal jaune est de constituer une réserve de valeur à long terme, pas d’offrir des opportunités de spéculation rapide.

Guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient, inflation, hausse des taux: les marchés financiers sortent de deux années particulièrement chahutées. Au nombre des rares actifs en hausse sur 24 mois figure l’or. Le métal jaune avait même repassé le cap des 2.000 dollars l’once en octobre avant de subir de légères prises de bénéfices. Est-ce toujours le moment d’y investir et si oui, comment s’y prendre? Nous avons fait le point avec Sandro Ardizzone, CEO de Gold & Forex International (GFI) à Bruxelles.

L’or est souvent présenté comme une protection contre les risques extrêmes. “Ce qui s’est confirmé ces dernières années, souligne Sandro Ardizzone. On a pu le constater au début de la pandémie, ainsi que lorsque la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas ont éclaté. A chaque fois, le cours de l’once a pris de la hauteur alors que les marchés financiers tanguaient. Différents éléments expliquent ce rôle de valeur refuge. Premièrement, la longue histoire de l’or qui est étroitement liée au développement de la monnaie. Deuxièmement, il s’agit d’un actif réel et que l’on peut palper, un aspect rassurant dans un monde de titres dématérialisés. Enfin, l’or physique permet de sortir du circuit bancaire traditionnel qui a connu plusieurs crises et périodes de tension depuis le début de ce siècle.”

Dédollarisation

L’autre propriété souvent prêtée à ce métal est de constituer une protection contre l’inflation, essentiellement car la quantité d’or sur Terre est limitée, contrairement à la monnaie fiduciaire qui peut être créée ex nihilo. Ces 18 derniers mois, l’once a toutefois progressé bien moins rapidement que les prix. Ce que le CEO de GFI explique par la remontée des taux. “Quand ces derniers grimpent, des placements comme les obligations deviennent plus attractifs. Ce qui explique que l’or ait connu une évolution plutôt latérale. Les effets de l’inflation et des taux se contrebalançaient. Précisons néanmoins que depuis début 2000, l’or a réalisé une performance enviable de l’ordre de 8,5% par an (en euros)”, largement supérieure à l’inflation.

© National

Parmi les tendances favorables au métal jaune, Sandro Ardizzone épingle également la volonté des pays du Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) de réduire leur dépendance au dollar. “Cela se reflète sur la gestion de leurs réserves monétaires. Les banques centrales de ces pays achètent de l’or pour réduire leurs actifs en billets verts.” Au troisième trimestre, les banques centrales ont ainsi acheté 337 tonnes d’or au total selon le World Gold Council, ce qui représente plus d’un quart de l’offre totale de métal jaune sur la période. Et sur les neuf premiers mois de l’année, le compteur dépasse les 800 tonnes.

Pas de revenus

SANDRO ARDIZZONE © pg

Rappelons toutefois que l’or a également ses détracteurs, dont le plus célèbre est sans doute Warren Buffett. L’oracle d’Omaha avait notamment comparé le métal jaune aux autres actifs en 2012: pour 9.600 milliards de dollars, préfériez-vous avoir tout l’or du monde, soit un cube de 21 m de côté ne générant aucun revenu, ou l’ensemble des terres agricoles des Etats-Unis, 16 fois la valeur d’Exxon Mobil et 1.000 milliards de dollars de cash?

Factuellement, la seule perspective de rendement avec l’or est de le revendre plus cher, à terme, avec un cours qui peut parfois connaître d’importants soubresauts comme l’illustre le graphique ci-contre. Un investissement dans l’or ne peut donc être considéré comme une réserve de valeur accessible à tout moment.

Sandro Ardizzone rappelle d’ailleurs combien ce métal n’est pas un instrument de court terme. “Pour un investisseur, cela représente avant tout une sorte d’assurance, un actif que vous achetez pour quand ça va mal. Détenir une partie de son portefeuille en or, jusqu’à 10%, permet ainsi de diversifier son portefeuille et de réduire les pics de volatilité. A ce titre, cela constitue un investissement de long terme. Afin de maximiser son profil de protection contre les crises, notamment financières, je recommande de privilégier l’or physique plutôt que l’or papier comme les ETF. Une pièce ou un lingot d’or est un actif physique que vous pouvez garder en toute sécurité dans un coffre bien protégé et bien assuré. Cependant, acheter de l’or physique n’est pas toujours aisé. Voilà pourquoi, en tant que courtier, nous avons décidé de pallier ce problème en permettant à chacun d’acheter et de vendre facilement de l’or physique sans se déplacer. Chez Gold & Forex International, après ouverture d’un compte et connexion à la plateforme GFI Safe, le client peut passer ses ordres en ligne ou par téléphone. Et nous mettons aussi à disposition une solution de stockage sécurisé.”

Autres métaux précieux

GFI propose également d’autres métaux précieux, même si Sandro Ardizzone recommande une certaine prudence. “L’argent, le platine ou le rhodium sont davantage liés à l’environnement économique et sont des investissements plus spéculatifs. En outre, les frais sont plus élevés. D’une part, les écarts entre cours acheteur et vendeur sont plus importants alors que la liquidité sur ces marchés est surtout apportée par les acteurs industriels. D’autre part, les achats de ces métaux sont soumis à une TVA de 21%, contrairement à l’or qui en est exonéré.” Pour miser sur ces métaux, il est donc préférable d’opter pour des instruments financiers comme les trackers. WisdomTree est la référence à ce niveau, proposant des trackers adossés à de l’argent, du platine ou du palladium physiques.