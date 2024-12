Les derniers bons d’État ont levé près de 53 millions d’euros

La dernière campagne de souscription des bons d’État, qui s’est terminée mardi, a permis de lever 52,8 millions d’euros, communique mercredi l’Agence fédérale de la Dette.

Le bon d’État à un an, le 4e émis en 2024, a récolté à lui seul environ 41,7 millions d’euros. Sur l’ensemble de l’année, les différents bons d’État ont amassé près d’1,4 milliard d’euros, d’après les statistiques du Trésor.

Outre le bon d’État à un an émis ce mercredi (avec un coupon brut de 2,20% et de 1,54% net), un bon à huit ans était également proposé aux investisseurs particuliers. Avec son coupon brut de 2,80% (1,96% net), il a attiré à lui quelque 11 millions d’euros.

Quatre fois par an

Les bons d’État sont émis quatre fois par an, sur base trimestrielle. Sur l’ensemble de l’année 2024, ils ont permis de lever 1,370 milliard d’euros, d’après les statistiques publiées sur le site de l’Agence de la Dette. Il s’agit d’un record, si on ne tient pas compte des performances du bon d’État à un an émis en septembre 2023, qui avait permis de lever près de 22 milliards d’euros, grâce notamment à une réduction – unique – du précompte mobilier, et de ceux dits “Leterme” proposés en décembre 2011 et qui avaient amassé plus de 5,7 milliards d’euros.

En ce qui concerne cette année 2024, l’émission de juin a été la plus lucrative, récoltant à elle seule près de 482,5 millions d’euros, devant la souscription de mars, qui avait amassé un peu moins de 433 millions d’euros. Celle de septembre avait tout juste dépassé la barre des 400 millions. Cette levée de 52 millions d’euros est donc bien loin des montants réunis plus tôt cette année.