Les actifs passés sous le radar en 2023

Quand on pense aux fortes hausses en Bourse de l’année passée, on a ten­dance à surtout évoquer les Gafam ou les « Sept Fantastiques ». Ou encore la performance générale des indi­ces américains, le S&P 500 et le Nasdaq 100, et l’indice européen Euro Stoxx 50. Mais il existe d’autres actifs, cotés ou non, qui ont réalisé une belle performance et sont pourtant passés inaperçus.

En Bourse, il y a par exemple Abercrombie & Fitch. La marque de vêtements, passée au second plan ces dernières années, fait son retour. Son action a gagné 285%, soit davantage que Nvidia (plus de 230%) dont le cours a défrayé la chronique toute l’année.

En Belgique, on peut aussi noter la performance de Colruyt (près de 90%), qui fait mieux que Melexis (+12%), plus forte hausse du Bel20 (qui perd 1%).

Du côté des cryptomonnaies, on a beaucoup parlé du grand retour du bitcoin, qui a gagné 156% sur l’année. Mais celui de Solana a été beaucoup moins commenté. En 2022, année noire pour la crypto, Solana avait pres­que perdu toute sa valeur. Mais en 2023, ce jeton numérique a rapidement pu remonter la pente, avec une hausse de plus de… 1.100%.

Et sur le marché des matières premières aussi, certains actifs sont passés sous le radar. En 2023, l’attention s’est surtout portée sur l’huile d’olive et le café. Mais les prix du cacao (mauvaise récolte à cause des conditions météo) et de l’uranium (regain d’intérêt du nucléaire) ont eux aussi explosé, de 70% environ. z