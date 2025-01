Le patrimoine financier des Belges au plus haut

Le patrimoine financier des Belges a atteint un record au troisième trimestre 2024, après quatre trimestres de progression ininterrompue, a annoncé mardi la Banque nationale de Belgique (BNB).

Au troisième trimestre de 2024, la valeur des actifs financiers des ménages belges a dépassé pour la première fois 1.600 milliards d’euros, pour atteindre 1.608 milliards d’euros. En parallèle, les engagements financiers (crédits hypothécaires, crédits divers…) des ménages se sont eux aussi accrus, mais dans une moindre mesure, à 355,9 milliards d’euros.

Il en résulte un patrimoine financier net de 1.252,5 milliards d’euros au 30 septembre 2024.



“L’échéance du bon d’État fiscalement avantageux a redessiné les avoirs financiers des ménages au troisième trimestre de 2024. Les investissements nets totaux des ménages se sont élevés à 6,6 milliards d’euros”, constate la BNB.

Les ménages ont ainsi principalement investi dans des comptes à terme (+12,8 milliards d’euros) et dans des parts de fonds d’investissement (+6,1 milliards d’euros), tandis qu’ils ont réduit leurs placements dans les titres à revenu fixe (-13,2 milliards d’euros). “Le montant libéré à l’échéance du bon d’État s’élevant à 22 milliards d’euros et les placements en titres de créance n’ayant reflué que de 13,2 milliards d’euros, les ménages ont donc réinvesti une partie des fonds débloqués dans des titres à revenu fixe, tels que les bons de caisse, les bons d’État et autres obligations”, observe-t-on encore.