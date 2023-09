Epargne: du 4 % brut chez Trade Republic

Les clients de la plateforme d’investissement en ligne reçoivent désormais un taux de 4 % brut sur leur cash, l’un des taux d’intérêt les plus élevés sur les liquidités directement disponible en Belgique.

L’un des meilleurs taux pour votre épargne se trouve désormais aussi chez Trade Republic. La plateforme d’investissement en ligne offre désormais un taux brut de 4 % sur son compte de liquidité, soit un rendement net de précompte de 2,8 % équivalent à celui qu’offrait dernièrement le bon d’Etat.

“Avec un taux d’intérêt effectif de 4 % par an, nous faisons profiter directement nos clients des avantages du nouvel environnement de taux d’intérêt. Chaque investisseur peut désormais bénéficier directement et facilement des taux d’intérêt. Cela fait de Trade Republic l’une des offres les plus attrayantes pour épargner et investir son argent”, confirme Matthias Baccino qui dirige le déploiement de la plateforme en Belgique.

A noter que l’offre est valable pour tous les clients existants et nouveaux mais uniquement pour des soldes allant jusqu’à maximum 50.000 euros. Le compte proposé par Trade Republic n’est pas un livret d’épargne réglementé. Il s’agit d’un compte avec un taux unique qui est soumis au précompte mobilier de 30 %. Les intérêts sont calculés en temps réel et sont versés mensuellement.