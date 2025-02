Disparition de Payconiq : ce qui change pour l’utilisateur

L’arrivée du nouveau système de paiement européen Wero ne sera pas sans conséquences dans le paysage belge des solutions de paiement puisqu’elle entraînera, dans le courant de l’année 2026, la disparition de la marque “Payconiq”.

Pour autant, rien ne changera ou presque pour le consommateur belge, a expliqué mercredi la CEO de la société Bancontact Payconiq Company, Nathalie Vandepeute, au cours d’une conférence de presse.

Porté par l’European Payments Initiative (EPI), Wero a officiellement été lancé en Belgique en novembre dernier. Il est accessible via les applications des quatre grandes banques belges (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC/CBC). Ces quatre banques sont d’ailleurs les actionnaires de Bancontact Payconiq Company aux côtés d’un cinquième actionnaire, la banque Crelan.

L’application mobile “Payconiq by Bancontact”, très utilisée des Belges, ne disparaîtra pas. Bancontact Payconiq Company continuera à y investir, a expliqué Nathalie Vandepeute. Mais, l’arrivée de Wero entraînera en revanche la disparition de la marque “Payconiq”, “dans le courant de l’année 2026”.

Des solutions de “cohabitation technique”

En d’autres termes, l’app actuelle “Payconiq by Bancontact” sera contrainte de changer de nom et “d’évoluer vers une autre marque”. Pour le consommateur, cela ne change rien ou presque car des solutions “de cohabitation” technique ont été prévues entre les deux systèmes. Pour les paiements effectués entre amis, par QR code, “Payconiq by Bancontact” s’attend tout de même à perdre un certain nombre de transactions réalisées entre les quatre banques qui rendent Wero accessibles dans leur app bancaire.

Pour les paiements en ligne, rien ne changera, et un bouton “Bancontact” permettra toujours de payer par le biais de cette solution. Enfin, pour les paiements en magasin, Bancontact Payconiq Company distribuera à terme, “pas demain mais plutôt après-demain”, selon Nathalie Vandepeute, la solution Wero auprès des commerçants.

“L’existence de notre société n’est pas en péril“

“Il y aura une migration technique de Payconiq vers Wero mais le coût de la transaction restera le même pour le commerçant”, rassure-t-on encore. “Techniquement parlant, cela ne change rien pour l’utilisateur. On ne voulait pas qu’il y ait une régression pour l’utilisateur belge du fait que Wero est intégré dans les app bancaires”, résume Nathalie Vandepeute. Un utilisateur belge qui est, soit dit en passant, à la pointe en Europe pour ce qui concerne l’adoption des modes de paiement électroniques. Quant à “l’existence de notre société, elle n’est pas en péril”, affirme Nathalie Vandepeute.

Elle rappelle que Bancontact Payconiq Company a tout de même enregistré 2,5 milliards de paiements (Bancontact et Payconiq) en 2024 (+4,5%). L’emploi n’est pas non plus menacé au sein de Bancontact Payconiq Company, qui totalise une soixantaine de personnes dans ses rangs.