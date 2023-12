Voici les produits moins chers en Belgique que dans les pays voisins

Les produits non transformés comme les fruits, les légumes, le poisson et la viande ainsi que les produits de marque distributeur sont moins chers en Belgique qu’en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne, selon les résultats d’une étude menée par l’Observatoire des prix à la demande du ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne et dévoilés mercredi.

Les fruits et légumes vendus en magasin en 2022 étaient ainsi plus de 17% moins chers qu’en France et plus de 12% moins chers qu’en Allemagne, se réjouit le ministre de l’Economie qui avait demandé en 2022 à l’Observatoire des prix de réaliser une étude sur les différences de niveaux de prix entre la Belgique et nos pays voisins.

La viande était également moins chère en Belgique qu’en France et en Allemagne, mais toujours plus chère qu’aux Pays-Bas, même si l’écart de prix s’est réduit, poursuit l’étude.

Les marques propres et les produits premier prix sont également moins chers sur notre territoire, note encore l’Observatoire des prix.

Prix des marques A plus élevés

Un panier d’achat composé uniquement de marques distributeur coûte ainsi environ 15% de moins en Belgique qu’en France, environ 25% de moins qu’en Allemagne et environ 40% de moins qu’aux Pays-Bas, selon l’étude.

A noter qu’à côté des denrées de marque distributeur, les prix des produits de marque identiques sont en revanche plus élevés en Belgique que dans les pays voisins, souligne encore l’étude.

« L’analyse de l’Observatoire des prix permet de constater objectivement que les produits de marque internationale restent en moyenne plus chers en Belgique que dans nos pays voisins, alors que les produits « private label », sont moins chers. Ce qui importe surtout, c’est de comprendre les facteurs expliquant ces différences », souligne le ministre David Clarinval. Celui-ci pointe notamment coûts salariaux par employé qui sont plus élevés en Belgique, coûts de l’électricité, les accises et les taxes plus importantes comme facteurs qui influence le prix à la hausse.

L’impression du consommateur que le prix de son caddie explose depuis des mois au moment de passer à la caisse s’explique selon l’étude par une « hausse sensible » de +9% sur les prix en 2022. Cette hausse s’est poursuivie en 2023 avant de se stabiliser à un niveau élevé mais là encore, la Belgique fait mieux que l’Allemagne (+12,6%) ou que les Pays-Bas (+10,7%), pointe l’Observatoire.