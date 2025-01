Vacances : À quoi faire attention lors d’une réservation précoce ?

Les compteurs des congés sont mis à jour pour 2025 et le froid vous pousse à rêver de temps tropical. Mais avant de réserver vos vacances bien en avance, méfiez-vous tout de même de certains pièges.

Commençons par une mauvaise nouvelle, pour les grosses réductions c’est un peu tard. Attendre jusqu’en janvier ou février pour réserver ses vacances d’été, comme le font beaucoup de Belges, réduit en réalité considérablement les avantages. En effet la plupart des grandes réductions (jusqu’à 30 %) s’étalent ces dernières années sur une période plus courte et ne sont disponibles la plupart qu’en novembre et décembre.

On aurait donc intérêt à s’inspirer des Anglais qui ont l’habitude de réserver leur prochain voyage directement après leurs vacances d’été.

Si la grosse période des promotions est passée, cela n’empêche les tours opérateurs de convaincre les voyageurs de réserver dès maintenant leurs vacances d’été. Prix réduits, large gamme de choix ou encore conditions modification assouplies doivent finir de séduire. Pour les tour-opérateurs, il est en effet crucial de remplir leurs avions affrétés le plus tôt possible. Mais le consommateur est-il lui aussi gagnant ? Attention aux petites lignes…

Comparez les offres des tour-opérateurs

Les réductions varient considérablement selon les destinations et les opérateurs. Certains offrent des réductions de 400 euros sur tout, d’autres offrent la gratuité pour les enfants, d’autre simplement une réduction pour les enfants (hors billet d’avion et destinations lointaines). L’intérêt de la promotion va donc aussi dépendre de ce que l’on cherche. Un large tour d’horizon et une liste de ce que l’on souhaite permettent d’y voir plus clair.

Vérifiez les conditions des promotions

Lisez attentivement les termes des réductions. Elles ne concernent souvent qu’une période déterminée (le plus souvent entre avril et octobre), mais aussi un certain type de séjour et des destinations spécifiques.

Quelles sont les conditions d’annulation (et sont-elles payantes) ?

Certaines agences incluent des options de modification (jusqu’à quelques jours du départ) ou d’annulation qui peuvent être gratuite ou non. Une lecture qui n’est jamais superflue, la vie étant faite de surprise et que nul ne sait de quoi demain sera fait.

On notera aussi qu’une augmentation du prix du voyage est autorisée que si elle est directement liée à une augmentation du prix du carburant, des taxes (taxes de séjour, taxe d’atterrissage, etc.) et du taux de change. Dans ce cas votre tour-opérateur doit vous avertir au moins 20 jours avant le départ et si l’augmentation dépasse les 8 % du prix total de votre voyage, vous pouvez annuler ce dernier sans frais. Certains tour-opérateurs proposent une assurance contre une telle augmentation.

Pensez à vérifier le niveau de confort et les extra

Des services comme le transport privé gratuit entre l’aéroport et l’hôtel sont parfois inclus. Il y a aussi des séjours réservés aux adultes ou au contraire avec garderie.

Le « yield management »

Sachez aussi si vous revenez sur site et que les prix ont changé, c’est probablement dû au fameux « yield management ». Une stratégie commerciale qui ajuste les prix en fonction de la demande. Les prix varient principalement selon deux paramètres principaux : la désirabilité du moment (périodes de forte demande = prix plus élevés) et le moment de la réservation (moins il reste de « stock », plus le prix augmente). En gros, les prix augmentent à mesure que la demande s’intensifie ou que la date de prestation approche. Par exemple, Amazon fait bouger ses prix plus de 2 millions de fois par jour pour s’adapter à la demande. Cette technique permet de maximiser les ventes de produits périssables. Soit un produit perdu, s’il n’est pas vendu. Les chambres d’hôtel, billets d’avion ou de train en sont de beaux exemples.

Un prix qui augmente ?

Par contre la tarification personnalisée qui consiste à adapter le prix au profil du client, en utilisant notamment les données de navigation sur Internet, stockées dans les cookies est interdite par la RGPD, législation européenne qui vise à protéger les données des consommateurs. Un prix qui augmente quand on revient sur un site n’est donc pas de la parano, mais n’aurait que peu à voir avec son propre comportement. Passer en navigation privée ou changer d’adresse IP ne sert donc pas forcément à grand-chose.

Dernier conseil : on garde son calme

Une étude a démontré qu’un projet de vacances est devenu une source de stress. Il serait ainsi plus angoissant de réserver un voyage qu’une voiture. Selon Elloha, une plateforme d’aide à la digitalisation des acteurs du tourisme et des loisirs, 72% des vacanciers font face à bien trop d’informations au moment de choisir et réserver un lieu d’hébergement. 74% de voyageurs auraient ainsi déjà abandonné une tentative de réservation. Donc si vous hésitez au moment de confirmer, sachez que vous n’êtes pas seul (e). Mais la procrastination étant souvent mauvaise conseillère, ne traînez pas trop tout de même.