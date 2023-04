Un distributeur de billets dans chaque commune de Belgique d’ici 2025

Selon la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand, un accord entre le gouvernement et le secteur bancaire prévoit au minimum un distributeur de billets par commune d’ici 2025.

De toute l’Europe, c’est en Belgique que le nombre de distributeurs de billets a le plus baissé ces cinq dernières années. En 2017, on comptait encore plus de 8000 appareils disséminés sur le territoire. En 2021, il n’en restait déjà plus que 5900. Et l’avenir s’annonce encore plus sombre…

🤝 Amélioration de l’accessibilité des distributeurs de billets! Un accord entre gouvernement et secteur bancaire. Minimum 1 distributeur par commune d’ici 2025. — Alexia Bertrand (@AlexiaBertrand_) April 4, 2023



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« D’ici la fin 2024, entre les fermetures d’agences et la mise en œuvre du projet Batopin, moins de 4000 appareils devraient être disponibles, dont 2240 points CASH Batopin », regrettait Test-Achats début mars, qui soulignait qu’il faudrait parcourir de plus longues distances pour y accéder.

Les associations Financité, Test Achats et Okra réclamaient au moins 5.900 distributeurs, soit le nombre de distributeurs que la Belgique comptait fin 2021. Les organisations demandaient par ailleurs à ce qu’au minimum 95% de la population ait accès à un distributeur offrant l’assortiment de base (retrait, dépôt…) dans les 2,5 km par la route. Elles revendiquaient en outre que chaque commune dispose d’un nombre d’appareils équivalent à au moins un automate par tranche de 1.500 habitants.