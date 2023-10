Se faire livrer des colis coûte 188 millions d’euros à la société

Environ un million de colis commandés en ligne sont livrés chaque jour en Belgique, ce qui représente un coût annuel pour la société estimé à 188 millions d’euros. Il existe cependant un moyen d’évaluer l’impact environnemental de son achat en ligne.

Une nouvelle application baptisée « Smartdrop » permet désormais aux consommateurs d’évaluer l’impact environnemental de leurs achats en ligne, et s’assurer ainsi que la livraison de ceux-ci soit la plus durable possible, annonce mardi Comeos, la fédération du commerce et des services.

Smartdrop a été développé par Comeos ainsi que le groupe de recherche « Mobilise » de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ce nouvel outil de calcul cartographie l’impact des livraisons de commandes en ligne, en tenant compte, par exemple, des embouteillages supplémentaires, des émissions de CO2 ou encore des nuisances sonores.

L’application fait son apparition alors que l’e-commerce étend sa toile en Belgique : environ un million de colis commandés en ligne sont livrés chaque jour, ce qui représente un coût annuel pour la société estimé à 188 millions d’euros, d’après les chercheurs de la VUB. Cet impact peut cependant diminuer en choisissant un mode de livraison plus durable, tel qu’un point de retrait, le magasin lui-même, le lieu de travail ou encore son domicile. « En choisissant plus intelligemment nos modes de livraison, nous pouvons déjà réduire considérablement leur impact carbone », souligne Koen Mommens, professeur et membre de l’équipe « Mobilise ». Choisir l’option la plus durable pourrait ainsi réduire de 21% l’impact sur la société.

Concrètement, Smartdrop montre aux commerçants le mode de livraison le plus durable, la décision finale revenant au consommateur. Comeos espère voir les premières applications sur les boutiques en ligne belges d’ici la fin de l’année. La ministre des Télécommunications et de la Poste, Petra De Sutter, a financé le développement de l’application. D’après elle, il existe une demande croissante pour ce genre de services puisque 60% des Belges souhaiteraient recevoir leur colis de manière durable.

« Les clients des magasins participants verront bientôt s’il est plus durable de faire livrer un colis à domicile ou dans un point relais. D’autres magasins proposeront également ce système à leurs clients en ligne », a-t-elle ajouté. « Cet outil a le potentiel de sensibiliser celles et ceux qui ne semblent pas concernés par l’impact environnemental de l’e-commerce. »