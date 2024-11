Quelles sont les stations de ski les plus abordables en Europe ?

Faire du ski ne doit pas nécessairement coûter un bras, selon une étude du portail de location Holidu. Celle-ci établit un classement des stations les plus abordables du continent.

La plupart des stations de ski les plus abordables se trouvent en France puisqu’elles sont 15 à figurer dans le top 20. Souvent situées à basse altitude, ces stations pourraient proposer des prix plus démocratiques à cause de la moindre abondance de neige.

Le top 3 des sites les plus onéreux est occupé par des stations autrichiennes ou suisses. Obergurgl/Hochgurgl en Autriche (prix moyen: 284 euros la journée) se trouve en tête du classement et devance Zermatt en Suisse (256,50 euros) et le glacier Hintertuxer, lui aussi situé en Autriche (245 euros).