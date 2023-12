L’année 2023 a marqué le retour en force des sorties. Et qui dit sortie entre adultes, dit besoin de faire garder les enfants. Combien coûte en moyenne un babysitter? Tout dépend de la région où l’on habite, mais également de la période choisie…

Envie de faire la fête avec vos amis ce dimanche 31 décembre? Mais que faire des enfants pour avoir la paix jusque tard dans la nuit? Faire appel à un babysitter pardi! Le Nouvel An est LA date du babysitting par excellence, pour laquelle les prix grimpent de 0,50€/h à 1,50€/h selon les régions. Petit aperçu du tarif moyen dans chaque province, ainsi que des tendances de l’année 2023.

+12% de demandes

« Avec une évolution de +12% de babysittings par rapport à 2022, l’année 2023 marque le retour à un niveau de sorties quasiment comparable à la période pré-Covid », a analysé Bsit, première app de babysitting en Belgique. Le(s) jour(s) favori(s) des Belges pour s’adonner à une sortie sans enfant? Sans grande surprise, le vendredi se classe à la première position, suivi du samedi et enfin du jeudi.

Ce dernier jour pourrait être la conséquence du fameux jeudredi, une tradition appréciée en Belgique. À l’approche du week-end, de nombreuses personnes sortent boire un verre avec leurs collègues ou amis. Le dimanche est et reste le jour le moins populaire pour organiser un babysitting.

Côté dates, pas de changement non plus: on a observé une forte demande de babysitters les samedis 18 novembre, 02 septembre et 24 juin 2023. Aucun événement majeur n’a fondamentalement bouleversé ce sempiternel top 3.

Lire aussi | Quand le babysitting devient un business numérique

Combien coûte un babysitter en Belgique?

En moyenne, les services rendus par un babysitter sont rémunérés à hauteur de 8,10 euros de l’heure. En 2022, on payait environ 7,90 euros de l’heure. On observe donc une augmentation de 20 centimes en un an, soit la même évolution que les années précédentes. Petite exception en 2021: suite au Covid, les tarifs avaient fait un bond de 50 centimes.

En sachant que la durée moyenne d’un babytting est de 4h42min, on peut donc en conclure qu’au total, le coût moyen de ce type de service s’élève à 38,07 euros.

Bien entendu, tout le monde ne demande pas la même chose. Le tarif horaire dépend fortement de la région où l’on se trouve. Plus la demande est forte, plus le prix sera élevé. C’est à Bruxelles et dans la province du Luxembourg que les babysitters sont les plus chers (9,2 euros de l’heure). Mais qu’en est-il des autres provinces?