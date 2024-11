Quand les jouets sont-ils les moins chers ?

Saint-Nicolas et Noël approchent, et les enfants passent sans doute déjà leur temps à consulter les catalogues des magasins pour y découper les jouets qui leur plaisent et faire leurs listes. Mais la période d’avant les fêtes est-elle la plus propice pour acheter des jouets ? Ou paie-t-on plus cher qu’à d’autres périodes de l’année ?

Testachats s’est penchée sur la question et a analysé les données à sa disposition. “Par exemple, pour les jeux de construction (Lego, Duplo, Playmobil, etc.), le début du mois de décembre, la fin du mois de mars et le mois de juin étaient les trois périodes proposant globalement les prix les plus intéressants pour les 25 produits que nous avons analysés”, constate l’association. Si vous êtes à la recherche de ce type de jouet, vous pouvez donc sans crainte faire vos emplettes à l’approche des fêtes (mais bien en décembre plutôt qu’en novembre).

“Si vous souhaitez acheter des poupées (Barbie, Corolle…), c’est plutôt à la fin novembre ou durant la période allant de mi-août à début septembre” qu’il faut être attentif. Mais attention, car les prix remontent en décembre pour cette catégorie et figurent alors parmi les plus élevés de l’année.

Par contre, si vous voulez offrir des jeux de société, la période des prix bas se situe plutôt entre début janvier et mi-février, ainsi qu’au cours du mois d’août. Ce ne sont toutefois pas des dates idéales si vous êtes à la recherche d’un cadeau pour les fêtes de fin d’année.