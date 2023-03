Plus de cash après 20 heures

Le regroupement de distributeurs de billets dans le pays continue à faire des vagues.

Comprenne qui pourra: à Genk, au Limbourg, le seul distributeur de billets du centre-ville se trouve à l’intérieur du plus vieux centre commercial couvert du pays, dont la construction remonte à 1968. Ce qui se révèle éminemment pratique durant la journée devient une horreur après 20 heures lorsque le centre, qui comporte une centaine de points de vente, ferme ses portes pour ne les rouvrir que le lendemain à huit heures.

Particuliers et commerçants qui veulent déposer ou retirer des liquidités ne savent alors plus où aller. “Les quatre automates placés par Batopin ne sont disponibles que 12 heures sur 24”, s’indigne Wim Dries, le bourgmestre CD&V de la localité. Genk n’est pas la seule municipalité confrontée à ce problème, déjà débattu au sein de l’Association des villes et communes de Flandre (VVSG). “Nous voulons négocier avec Batopin, ou un autre prestataire de services, une répartition qualitative des distributeurs de billets sur le territoire de la Flandre”, affirme Wim Dries, par ailleurs président de cette institution.