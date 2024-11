Paiements en ligne : Mastercard avance un pion de plus

Rembourser les frais de retour d’une commande en ligne lorsque le commerçant n’offre pas le retour gratuit : le géant américain de la carte de crédit lance une nouveauté de plus. But ? Contrer l’offensive des banques européennes dans le domaine des paiements numériques.

Vos nouvelles chaussures sont trop petites ? Vos lunettes sont trop grandes ? La couleur de votre nouveau pull ne vous plaît pas vraiment ? No stress ! Si vous avez utilisé une carte Mastercard, vous pouvez désormais faire appel à un service de remboursement des frais de retours rapide, facile et sécurisé, pour tout article acheté sur un site en ligne. Il suffit de quelques clics au travers d’un court formulaire.

Disponible pour toutes les cartes de crédit Mastercard, la protection couvre jusqu’à trois remboursements par an, à hauteur de 30 euros par remboursement maximum. Elle est valable sans limite dans le temps à condition que l’article ait été renvoyé au commerçant dans les 30 jours suivant sa réception. Sont couverts les retours d’articles provenant de l’Union européenne, du Royaume-Uni, de Suisse, de Norvège, et même des États-Unis et du Canada.

Une nouveauté signée Qover

Quand on sait que près de 9 Belges sur 10 ont réalisé des achats en ligne durant le premier semestre 2024, et que les vêtements restent le produit le plus acheté en e-commerce, la nouveauté a de quoi séduire. Une nouveauté derrière laquelle on retrouve d’ailleurs (petit cocorico !) la jeune société Qover, scale-up belge spécialisée dans la digitalisation des produits d’assurance.

“La collaboration avec Mastercard permet d’offrir une expérience de protection fluide et facile pour les utilisateurs, couvrant les frais de retour, tout en permettant aux entreprises d’établir une confiance et de réussir dans l’ère numérique, indique Quentin Colmant, CEO et cofondateur de Qover. “Cette protection, unique en Belgique, nous permet de renforcer davantage les garanties offertes par nos cartes de crédit pour les paiements en ligne. C’est toute l’expérience du shopping en ligne qui s’en voit encore améliorée pour les Belges”, ajoute Henri Dewaerheijd, country manager de Mastercard pour la Belgique et le Luxembourg.

De quoi contrer Wero

Ciblant le commerce en ligne, l’initiative fait suite notamment à la disparition dans le portefeuille des Belges de la carte de débit Maestro, remplacée par la carte de débit Mastercard. Une carte dont l’utilisation est non seulement possible partout dans le monde, contrairement à Maestro, dont l’acceptation était beaucoup plus faible, mais aussi pour les achats en ligne.

C’est qu’il s’agit pour Mastercard de maintenir ses produits en tête des habitudes d’utilisation des consommateurs face à l’émergence de nouvelles solutions comme le portefeuille 100 % digital Wero, nouveau moyen de paiement, mobile et transfrontalier, lancé par plusieurs banques européennes (dont les belges Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC/CBC). Lequel permet d’effectuer aussi bien des paiements “entre amis” (P2P) que sur un site de e-commerce ou dans un point de vente physique, voire dans un contexte sans terminal.

Hasard du calendrier ou pas, le lancement par Mastercard de sa nouvelle solution contre les frais de renvoi a en effet lieu quelques jours avant le lancement officiel de Wero en Belgique, en présence de sa responsable Martina Weimert et de plusieurs représentants des quatre grandes banques du pays citées plus haut.