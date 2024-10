Nouvelle hausse de l’inflation belge

L’inflation globale est en hausse en Belgique, montrent les données de Statbel publiées ce mercredi. Mais qu’en est-il de l’inflation sous-jacente, de l’énergie et des aliments ? Quelles sont les tendances ?

Nouvelle hausse de l’inflation en octobre : après 3,06% en septembre, elle passe à 3,20% ce mois-ci, en glissement annuel. En août, elle était encore à 2,86%. Mais en juillet, elle était plus élevée qu’aujourd’hui (3,64%).

En février, elle avait le même taux qu’en octobre, et son taux moyen sur les dix mois de l’année est de 3,14 %. Ce qui veut dire que l’inflation fait grosso modo du surplace, ces derniers mois (mais avec une tendance haussière si on regarde depuis janvier).

L’inflation sous-jacente est elle aussi en hausse en octobre. Elle affiche 3,01%, contre 2,80% en septembre et 2,73% en août. Elle semble avoir atteint un fonds depuis le mois de mai, après une longue chute depuis mai 2023. C’est une mauvaise nouvelle, car cela montre que la hausse des prix ne ralentit plus. L’inflation sous-jacente ne tient pas compte des éléments plus volatils comme l’énergie et les aliments non transformés et montre donc des aspects plus structurels. Mais : l’inflation des services diminue de 4,04% à 3,97%.

L’inflation sur la base de l’indice santé diminue elle aussi, de 3,83% à 3,63%.

“Les principales hausses de prix enregistrées en octobre concernent les loyers privés, les carburants, le pain et les céréales, les services récréatifs et sportifs, les vêtements, la viande, les restaurants et cafés et les meubles”, explique Statbel. “L’électricité, les chambres d’hôtel et le fioul domestique ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.”

Energie et aliments

La hausse du prix l’électricité ralentit. Il a augmenté de 13,7% en un an, contre 14,8% de septembre 2023 à septembre 2024. Pour le gaz, c’est 125,4% contre 138,1% en septembre. Pour le fioul domestique (-10,1%) et les carburants (-12,3%), les prix sont même moins élevés aujourd’hui qu’il y a un an. L’énergie représente ainsi 0,62 point des 3,20% de l’inflation – ce qui veut dire qu’elle contribue à la hausse des prix. L’inflation générale de l’indice de l’énergie a d’ailleurs accéléré en octobre, passant à de 6,72% à 7,26%. L’effet de la fin des primes énergétiques sur les prix de l’énergie devrait se faire sentir jusqu’en février, rappelle Statbel.

Pour les aliments (boissons alcoolisées comprises), la hausse s’est accélérée. Elle affiche 1,86% en octobre, contre 1,08% en septembre. Plus tôt cette année, le taux avait été diminué fortement. L’inflation alimentaire représente ainsi 0,39 point des 3,20% d’inflation globale, en octobre.