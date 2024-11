Les prix de l’alimentation ont augmenté davantage en Belgique que chez nos voisins

Les prix de l’alimentation en Belgique ont augmenté davantage que chez la plupart de nos voisins ces trois dernières années, fait savoir le directeur des études économiques à l’IÉSEG School of Management, Eric Dor, présentant le résultat d’une nouvelle note sur la crise inflationniste.

La note en question compare l’augmentation des prix de l’alimentation entre la Belgique et les autres pays de la zone euro depuis octobre 2021, soit un peu avant le début de la crise inflationniste, et octobre 2024. Le prix moyen des produits alimentaires hors boissons a ainsi augmenté de 27% en Belgique. Il y a huit pays de la zone euro où les prix de l’alimentation ont moins augmenté qu’en Belgique au cours de ces trois années, dont le Luxembourg, 21,4%, la France, 22,9%, l’Italie, 24,3% et les Pays Bas, 24,9%.

Surtout l’huile d’olive et la patate…

L’augmentation des prix en Belgique cache une grande disparité entre les produits. La plus forte augmentation a été enregistrée pour l’huile d’olive avec une hausse de 100,6%, suivie des pommes de terre (48,3%) et des œufs (42,1%). La moins forte a été enregistrée pour les fruits séchés et à coque (7,2%), suivis des spiritueux et liqueurs (7,9%) et des bières autres que légères (10,9%).

Pour beaucoup de biens alimentaires essentiels, la hausse des prix a été supérieure en Belgique à leur hausse dans la plupart des pays voisins. C’est le cas pour le pain (+27,3% en Belgique), la volaille (+33,5%), les fromages (+33,4%), le lait entier (+30,9%), l’huile d’olive et les œufs notamment.

Une hausse moins importante

A l’inverse quelques produits ont augmenté de manière moins importante en Belgique: