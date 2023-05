Les crèmes solaires sur le gril : le prix n’est pas toujours gage de qualité

Comme chaque année à la belle saison, Testachats publie son analyse comparative des produits solaires vendus sur le marché belge. L’association des consommateurs épingle quelques produits pour le non respect des promesses affichées sur leur emballage.

L’association de protection des consommateurs Testachats déconseille l’utilisation de quatre crèmes solaires avec un facteur de protection (SPF) 30. Cette observation a été faite à la suite de l’analyse de 34 produits solaires vendus sur le marché belge, réalisée afin de s’assurer qu’ils respectent bien la protection indiquée sur leur emballage.

Parmi les nouveaux produits étudiés, seule la crème de la marque NAIF mineral sunscreen ne respectait pas ses promesses. Le produit indique un SPF 30 sur l’emballage alors qu’il aurait du indiquer un SPF 20. Le fabricant, ainsi que les SPF Santé publique et Économie ont été prévenus par Testachats.

Trois autres produits déjà déconseillés précédemment sont quant à eux toujours disponibles sur le marché: le spray et la lotion Biosolis, ainsi que la lotion Clinique Minéral. « Or, ces quatre produits coûtent autour de 200 euros le litre« , déplore testachats.

UVB et UVA Les produits solaires sont censés protéger contre deux types de rayons. Le facteur de protection ou SPF (Sun Protection Factor) fait référence à la protection contre les rayons UVB, responsables des coups de soleil. Ils doivent également offrir une protection contre les rayons UVA, responsables du vieillissement de la peau. En Europe, la protection UVA doit être au moins égale à un tiers de la protection contre les UVB. Ces deux types de rayons sont responsables du cancer de la peau.

Le prix, pas toujours représentatif de la qualité

L’organisation de défense des consommateurs souligne par ailleurs que le prix d’une protection solaire n’est pas toujours représentatif de sa qualité. Les quatre produits déconseillés environnent les 200 euros par litre alors que dans le top des meilleurs produits, on retrouve des crèmes solaires provenant principalement de la grande distribution à des prix très abordables.

Ainsi, la protection solaire estampillée du « choix le plus avantageux » par testachats, la crème CIEN du hard discounter LIDL, revient à 4,29 euros l’emballage de 200 ml. Le « maître achat », la ZENOVA Sunmilk Sensitive SPF 30 (150ml) de chez Action est affichée à un prix de référence de 4,79 euros. La meilleure du test, le lait spray de protection Collistar (SPF 30) est, elle, un peu plus chère, à environ 30 euros le flacon de 200 ml. La gamme Biosolis, dont le lait solaire pour enfants, se positionne en bas de classement et se voit attribuer la mention « mauvaise qualité ».

Perturbateurs endocriniens

La présence de filtres chimiques reconnus comme perturbateurs endocriniens tels que l’homosalate a également été examinée par Testachats. Ces substances seront interdites dans les crèmes solaires à partir de janvier 2025. Cependant, dans la phase de transition actuelle, deux versions du même produit se retrouvent encore souvent chez les fabricants: l’ancienne version contenant les perturbateurs, et la nouvelle qui n’en contient pas. « Si vous souhaitez éviter ces filtres nocifs, vous n’avez d’autre choix que de bien lire les étiquettes », conseille Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Testachats.