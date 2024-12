Le chocolat, toujours plus cher à l’approche des fêtes

Les enfants sages ont eu la chance de trouver du chocolat déposé par Saint-Nicolas ce matin mais le grand Saint a dû le payer cher et ce sera problablement le cas pour Père Noël.

La hausse du prix du cacao a eu des conséquences sur le panier de Saint-Nicolas puisqu’en un an le prix a plus que doublé et il ne faut pas s’attendre à ce qu’il redescende tout de suite.

Habituellement, le prix du cacao tourne autour de 2.000 et 3.000 dollars par tonne, aujourd’hui il oscille autour de 9.500 dollars après avoir atteint un pic historique à 12.000 dollars en avril. “Depuis une dizaine d’années, le prix du cacao était relativement stable, entre 3 et 4 fois moins cher que ce qu’il est aujourd’hui”, nous expliquait Philippe de Selliers, CEO de Leonidas, dans une récente interview.

Mauvaise récolte

La raison principale de cette flambée est à attribuer aux mauvaises récoltes en raison de conditions météo défavorables en Côte d’Ivoire et au Ghana qui, à eux deux, représentent 60 % de la production mondiale. En plus de pluies exceptionnelles, les cultures ont également été confrontées à des périodes de sécheresses extrême. A ces mauvaises récoles s’ajoute une spéculation qui impacte le prix du chocolat d’autant que la demande pour le produit est croissante. “La demande de chocolat continue à augmenter d’environ 2 % par an dans le monde”, estime Philippe de Selliers.

Un effet Saint-Nicolas ?

Certaines marques proposent également un packaging spéciale pour les fêtes, estampillé des couleurs de Noël ou de Saint-Nicolas. La DH a par exemple relevé que la marque Kinder proposait des chocolats à 44 euros le kilo dans un emballage classique, et ce même chocolat à 62 euros du kilo dans un emballage estampillé aux couleurs de Saint-Nicolas. Soit une différence de près de 50 %.