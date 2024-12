Le Belge et son pain : une relation complexe et riche de sens

Le pain, aliment universel et intemporel, occupe une place de choix dans le quotidien des Belges. Une étude récente, commandée par la Boulangerie-Pâtisserie Copains, révèle les multiples facettes de cette relation unique entre les consommateurs belges et leur pain. Si les préférences varient selon les profils, une constante demeure : l’exigence de qualité et d’authenticité.

L’étude réalisée auprès de 1000 consommateurs a identifié quatre grands groupes de consommateurs en fonction de leur rapport au pain. Pour les « hédonistes conviviaux » (26 %) le pain est une source de plaisir partagé. Ils privilégient les produits artisanaux et variés, qu’ils associent à des moments conviviaux et gustatifs. Les « éco-conscients » (20 %) valorisent la simplicité, la naturalité et l’impact environnemental. Le choix du pain est guidé par la provenance des ingrédients, avec une préférence pour le bio et le local. Les « chercheurs d’équilibre » (40 %) perçoivent, eux, le pain comme un aliment quotidien, sain et naturel, sans pour autant négliger son prix. Leur choix se porte souvent sur des produits artisanaux. Enfin, pour les « rationnels peu impliqués » (10 %) le pain est avant tout un aliment basique. Ils recherchent la praticité et le prix, avec peu d’attachement émotionnel à ce produit.

Qualité et durabilité au cœur des attentes

Les Belges sont unanimes : ils veulent un pain de qualité. Trois quarts des répondants à cette enquête estiment que le pain doit être aussi naturel que possible. 60 % sont prêts à payer plus cher pour des produits façonnés par des artisans. Cette exigence s’accompagne d’une sensibilité accrue à l’origine des ingrédients. Un Belge sur six souhaite que son pain soit fabriqué à partir de farine locale. Or, seulement 10 % du pain produit en Belgique répond actuellement à ce critère, ce qui souligne un potentiel de marché inexploité.

Les habitudes d’achat : une question de canal et de préférence

L’étude met également en lumière un contraste dans les comportements d’achat. Ainsi, 40 % des consommateurs achètent principalement leur pain en boulangerie, motivés par la qualité des produits et l’accueil. Les grandes surfaces attirent 22 % des acheteurs, grâce à la praticité et aux prix compétitifs. Le pain blanc reste le choix préféré de 37 % des Belges, suivi par le gris (33 %) et le multicéréales (30 %).

Lire aussi | Les boulangeries en chute libre

Vers un renouveau du secteur

Selon Olivier de Cartier, co-CEO de Copains, ces données confirment l’importance de proposer des pains authentiques et locaux au plus grand nombre. « Nous voulons démocratiser l’accès à du vrai pain, produit à partir de farine belge, tout en innovant avec des créations uniques », déclare-t-il.